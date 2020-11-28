"Демократія по-американськи": у США розширили перелік способів страти злочинців

"Нинішній уряд США на федеральному рівні розширив список дозволених способів страти засуджених на смерть злочинців. Згідно з опублікованою у п'ятницю, 27 листопада, в "Бюлетені федерального уряду" поправкою до постанови про виконання покарання щодо засуджених на федеральному рівні злочинців-смертників, крім ін'єкції з отрутою, дозволені такі способи, як електричний стілець, застосування отруйного газу або розстріл. Тож уже з 24 грудня засуджених до смертної кари можна буде страчувати будь-яким законним способом у тому штаті, де було ухвалено вирок", - зазначається у публікації.

Вказується, що нинішнє керівництво міністерства юстиції США планує провести ще кілька страт злочинців на федеральному рівні до призначеної на 20 січня інавгурації обраного президентом США Джо Байдена, передає інформагенція dpa.

Як зазначає видання, новообраний президент США демократ Джо Байден виступає проти смертної кари. Натомість чинний президент-республіканець Дональд Трамп наполягав на відновленні виконання страт на федеральному рівні. Хоча смертна кара застосовується у багатьох штатах США, із 2003 року на федеральному рівні не було приведено у виконання жодного смертного вироку. Відтоді склалася ситуація, коли на федеральному рівні судді й далі оголошували смертні присуди, однак їх не виконували.

"Так тривало до липня цього року, коли у штаті Індіана в одній із федеральних в'язниць було страчено трьох засуджених введенням смертельної ін'єкції. Упродовж 2020 році в США було страчено 15 осіб, вісім з них - на федеральному рівні", - уточнює dpa.

Як повідомлялося раніше в УНН, у США вперше за 70 років стратять жінку.