В Соединенных Штатах демократы на сегодня запланировали старт процесса выдвижения вице-президента США Камалы Харрис официальным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в ноябре этого года, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

«Демократы начнут официально избирать вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от своей партии в четверг, завершив стремительную кампанию госпожи Харрис и ее союзников по обеспечению ей места в топе (избирательного) списка», - сообщает издание.

Ожидается, что делегаты Национального съезда Демократической партии завершат поименное онлайн-голосование в понедельник, и Харрис станет единственным кандидатом, прошедшим отбор. К тому времени она также может выбрать своего кандидата в вице-президенты, пишет издание.

С тех пор, как президент США Джо Байден отказался от участия и поддержал ее в прошлом месяце, Харрис, как отмечает издание, «изменила динамику гонки, которая, казалось, шла к убедительному преимуществу в пользу бывшего президента Дональда Трампа». Она, как сообщается, собрала более 200 миллионов долларов, привлекла легионы новых волонтеров и привлекла тысячи людей на свои митинги - «все это признаки того, что она способна вести напряженную борьбу с господином Трампом».

Но республиканцы, как указано, предупредили, что то, что они называют «медовым месяцем» между Харрис и избирателями, вскоре закончится, и кампания Трампа уже выпустила рекламу с нападками на нее из-за иммиграции.

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