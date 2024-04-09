Демобилизацию исключили из законопроекта о мобилизации - источники

Положение о демобилизации и ротации военнослужащих исключили из правительственного законопроекта о мобилизации. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Собеседник УНН сообщил, что положение о демобилизации военнослужащих убрали. Инициировали исключение Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"У нас наступление россиян планируют на май. Обратились военные, МОУ, КМУ убрать это положение из этого законопроекта", - сообщил источник.

Кабмин должен внести на рассмотрение ВР отдельный законопроект с положениями о демобилизации.

На вопрос, исключили ли демобилизацию из законопроекта о мобилизации и рассмотрят отдельно, член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский, ответил: "КМУ принял решение об обращении по этому вопросу в ВР. Этот вопрос должен быть урегулирован отдельным законом, проект которого должен быть разработан КМУ".

Добавим

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что информация о том, что хотят убрать норму о 36 месяцах - правдивая.

"Но! Комитет уже 3 часа зачитывает финальную версию законопроекта. Заседание Комитета по нацбезопасности все еще не завершено!" - сообщил нардеп.

Дополнение

Нардеп Гончаренко сообщал, что законопроект о мобилизации и прохождении службы планируют выносить на рассмотрение Верховной Рады 10 апреля.

4 апреля народный депутат Марьяна Безуглая утверждала, что комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки может проголосовать вариант законопроекта о мобилизации и прохождении службы до конца недели.