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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Демобилизацию исключили из законопроекта о мобилизации - источники
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Демобилизацию исключили из законопроекта о мобилизации - источники

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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

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Демобилизацию исключили из законопроекта о мобилизации - источники

Из правительственного законопроекта о мобилизации исключено положение о демобилизации и ротации военнослужащих в связи с ожидаемым российским наступлением в мае, как того требовало военное руководство и Кабинет Министров.

Война •   •  6604 просмотра
Эксклюзив
Демобилизацию исключили из законопроекта о мобилизации - источники

Оккупанты обстреливают Херсон - ОВА

российская армия обстреливает город Херсон, сообщил глава Херсонской областной военной администрации.

Война •   •  2938 просмотра
Оккупанты обстреливают Херсон - ОВА

В ЕС начали роботу над 14-пакетом санкций против рф

ЕС готовит 14-й пакет санкций против россии с упором на меры по борьбе с обходом санкций в морском секторе и против западных дочерних компаний, помогающих уклоняться от санкций, которые должны быть приняты весной.

Война •   •  5426 просмотра
В ЕС начали роботу над 14-пакетом санкций против рф

Более 80 медийщиков погибли за 10 лет войны рф против Украины

83 работника СМИ погибли во время российско-украинской войны с 2014 по 2024 год, из них 76 - с начала полномасштабного вторжения, сообщает глава Института массовой информации.

Война •   •  6939 просмотра
Более 80 медийщиков погибли за 10 лет войны рф против Украины

Броня кабины САУ "Богдана" выдерживает прямой удар российского дрона "Ланцет"

Украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" на колесном шасси, разработанная под натовский калибр 155 мм, имеет бронированную кабину, которая выдерживает прямое попадание российского беспилотника-камикадзе "Ланцет", обеспечивая безопасность экипажа.

Война •   •  9249 просмотра
Броня кабины САУ "Богдана" выдерживает прямой удар российского дрона "Ланцет"

Взрыв прогремел в Одессе - СМИ

Взрыв произошел в Одессе после того, как Военно-воздушные силы предупредили о ракете, направляющейся в регион, при этом власти пока не комментируют инцидент и нанесенный ущерб.

Война •   •  14117 просмотра
Взрыв прогремел в Одессе - СМИ

россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки противник провел атак обстрелов на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытаясь при поддержке авиации прорвать украинскую линию обороны, но украинские войска отбили многочисленные атаки и нанесли потери российским войскам и технике.

Война •   •  13997 просмотра
россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

Бомбардировка гражданского производства в Харькове: количество пострадавших возросло до четырех

Четыре человека пострадали - двое из которых госпитализированы, а двое отказались от лечения - в результате российской бомбардировки гражданских производственных объектов в Харькове.

Война •   •  17256 просмотра
Бомбардировка гражданского производства в Харькове: количество пострадавших возросло до четырех

В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом

В Украине могут ввести единый электронный реестр для ведения личных дел учащихся, которые выехали и учатся за рубежом.

Общество •   •  16732 просмотра
В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом

На Сумщине энергетики попали под артиллерийский обстрел рф

Бригада энергетиков "Сумыоблэнерго" попала под артиллерийский обстрел со стороны российской границы во время ремонта линии электропередач в селе Бачевск Шосткинского района, в результате чего был поврежден автомобиль, но никто не пострадал.

Война •   •  16035 просмотра
На Сумщине энергетики попали под артиллерийский обстрел рф