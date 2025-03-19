Демченко о ситуации в Сумской области: Силы обороны выбивают россиян, не давая им возможности закрепиться
Киев • УНН
россияне используют малые штурмовые группы, чтобы зайти в Сумскую область в направлении Новенького и Журавки. Силы обороны Украины отбивают эти группы, не давая им закрепиться.
россияне в направлении Новенького и Журавки в Сумской области используют малые штурмовые группы, чтобы зайти на украинскую территорию. Однако Силы обороны выбивают эти группы, не давая им возможности закрепиться. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
То, что больше всего беспокоит граждан, это ситуация в направлении Новенького и Журавки, потому что за последний период враг пытается там предпринять какие-то действия для того, чтобы расширить зону активных боевых действий уже по территории Украины, и для этого он использует такие малые штурмовые группы, которые пытаются зайти на нашу территорию
Однако, по его словам, на данный момент у врага ничего не получается.
Силы обороны выбивают эти группы, не давая им возможности закрепиться на нашей территории. Уничтожение врага происходит на территории Украины, если такие группы переходят нашу линию границы, так и, собственно, еще на подступах к границе, когда они следуют в сторону нашей страны
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