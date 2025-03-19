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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Демченко о ситуации в Сумской области: Силы обороны выбивают россиян, не давая им возможности закрепиться

Киев • УНН

 • 12692 просмотра

россияне используют малые штурмовые группы, чтобы зайти в Сумскую область в направлении Новенького и Журавки. Силы обороны Украины отбивают эти группы, не давая им закрепиться.

Демченко о ситуации в Сумской области: Силы обороны выбивают россиян, не давая им возможности закрепиться

россияне в направлении Новенького и Журавки в Сумской области используют малые штурмовые группы, чтобы зайти на украинскую территорию. Однако Силы обороны выбивают эти группы, не давая им возможности закрепиться. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

То, что больше всего беспокоит граждан, это ситуация в направлении Новенького и Журавки, потому что за последний период враг пытается там предпринять какие-то действия для того, чтобы расширить зону активных боевых действий уже по территории Украины, и для этого он использует такие малые штурмовые группы, которые пытаются зайти на нашу территорию

- сказал Демченко.

Однако, по его словам, на данный момент у врага ничего не получается.

Силы обороны выбивают эти группы, не давая им возможности закрепиться на нашей территории. Уничтожение врага происходит на территории Украины, если такие группы переходят нашу линию границы, так и, собственно, еще на подступах к границе, когда они следуют в сторону нашей страны

- рассказал Демченко.

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины14.03.25, 12:55 • 44439 просмотров

Дополнение

18 марта Президент Украины Владимир Зеленский отрицал окружение украинских военных в курской области, о котором ранее заявлял российский диктатор владимир путин.

Ранее  Институт изучения войны (ISW) заявлял, что российские войска захватили город Суджа в курской области рф.

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области15.03.25, 13:23 • 110236 просмотров

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