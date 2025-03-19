Демченко про ситуацію на Сумщині: Сили оборони вибивають росіян не даючи їм змоги закріпитися
Київ • УНН
росіяни використовують малі штурмові групи, щоб зайти на Сумщину в напрямку Новенького та Журавки. Сили оборони України відбивають ці групи, не даючи їм закріпитися.
росіяни у напрямку Новенького та Журавки на Сумщині використовують малі штурмові групи, щоб зайти на українську територію. Проте Сили оборони вибивають ці групи не даючи їм змоги закріпитися.Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Те, що найбільше турбує громадян, це ситуація у напрямку Новенького та Журавки, тому що за останній період ворог намагається там зробити якісь дії для того, щоб розширити зону активних бойових дій вже по території України й для цього він використовує такі малі штурмові групи, які намагаються зайти на нашу територію
Проте за його словами, на даний момент у ворога нічого не виходить.
Сили оборони вибивають ці групи не даючи їм змоги закріпитися на нашій території. Знищення ворога відбувається на території України, якщо такі групи переходять нашу лінію кордону так й власне ще на підступах до кордону, коли вони слідують в бік нашої країни
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