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Демченко о ситуации в разблокированных "Шегинях": видим увеличение пересечения границы грузовиками

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 09:49  •  16386 просмотра

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Трафик на пункте пропуска "Шегини" увеличился: после снятия блокады в очереди стоят 700 грузовиков. Польские фермеры сняли блокаду пункта пропуска Медыка-Шегини 24 декабря.

В разблокированном пункте пропуска "Шегини" за последние дни наблюдается увеличение пересечения границы грузовыми транспортными средствами, в том числе и на въезд в Украину. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Пункт пропуска "Шегини", как известно, разблокирован. 24 декабря акция по блокированию прекратилась на территории Польши. За последние эти дни мы видим увеличение пересечения границы грузовыми транспортными средствами, в том числе и на въезд в Украину. Конечно, очередь еще присутствует, по состоянию на утро напротив ПП "Шегини" находится 700 грузовых транспортных средств", - рассказал Демченко.

Дополнение

24 декабря польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини".

Демченко сообщал, что в очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной на фоне блокады польских перевозчиков на сегодня собралось чуть более 3 тыс. грузовиков. Через "Ягодин" проезжает наименьшее количество грузовиков.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Демченко про ситуацію у розблокованих "Шегинях": бачимо збільшення перетину кордону вантажівками
Demchenko on the situation at the unblocked Shehynya crossing point: we see an increase in the number of trucks crossing the border
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