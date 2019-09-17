Демарш в ОБСЕ: Украина может полностью покинуть совещание

“Контролируемые российские GONGO пытаются продвигать в ОБСЕ нарратив о якобы „российском Крыме“. Отсутствие должной реакции ведущих Варшавского совещания неприемлема. Делегация Украины покинула зал в знак протеста. В случае негативного развития Украина рассмотрит возможность покинуть совещание полностью”, — написал дипломат.

Как сообщал УНН, ранее сегодня делегация Украины покинула зал заседаний Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, где обсуждали тему свободы слова, на знак протеста против заявлений пропагандистов о “российском Крыме”.