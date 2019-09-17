Демарш в ОБСЕ: Украина может полностью покинуть совещание

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47945 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109617 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101511 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108716 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118947 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147916 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148394 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140416 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187019 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Демарш в ОБСЕ: Украина может полностью покинуть совещание

Демарш в ОБСЕ: Украина может полностью покинуть совещание

Киев  •  УНН

 • 18358 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Украина рассмотрит возможность полностью покинуть совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в человеческом измерении. Об этом в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает УНН.

“Контролируемые российские GONGO пытаются продвигать в ОБСЕ нарратив о якобы „российском Крыме“. Отсутствие должной реакции ведущих Варшавского совещания неприемлема. Делегация Украины покинула зал в знак протеста. В случае негативного развития Украина рассмотрит возможность покинуть совещание полностью”, — написал дипломат.

Как сообщал УНН, ранее сегодня делегация Украины покинула зал заседаний Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, где обсуждали тему свободы слова, на знак протеста против заявлений пропагандистов о “российском Крыме”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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