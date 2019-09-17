Демарш в ОБСЄ: Україна може повністю залишити нараду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Україна розгляне можливість повністю залишити нараду ОБСЄ з огляду виконання зобов'язань держав-учасниць у людському вимірі. Про це у Twitter повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає УНН.
“Контрольовані російські GONGO намагаються просувати в ОБСЄ нарратив про нібито „російський Крим“. Відсутність належної реакції ведучих Варшавської наради є неприйнятною. Делегація України залишила залу на знак протесту. В разі негативного розвитку Україна розгляне можливість залишити нараду повністю”, — написав дипломат.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні делегація України покинула зал засідань Організації з безпеки і співпраці в Європі, де обговорювали тему свободи слова, у знак протесту проти заяв пропагандистів про “російський Крим”.