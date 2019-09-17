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Демарш в ОБСЄ: Україна може повністю залишити нараду

Демарш в ОБСЄ: Україна може повністю залишити нараду

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Україна розгляне можливість повністю залишити нараду ОБСЄ з огляду виконання зобов'язань держав-учасниць у людському вимірі. Про це у Twitter повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає УНН.

“Контрольовані російські GONGO намагаються просувати в ОБСЄ нарратив про нібито „російський Крим“. Відсутність належної реакції ведучих Варшавської наради є неприйнятною. Делегація України залишила залу на знак протесту. В разі негативного розвитку Україна розгляне можливість залишити нараду повністю”, — написав дипломат.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні делегація України покинула зал засідань Організації з безпеки і співпраці в Європі, де обговорювали тему свободи слова, у знак протесту проти заяв пропагандистів про “російський Крим”.

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