Демарш в ОБСЕ: делегация Украины решила не прекращать работу в совещании

"После того, как редактор изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волкова на совещании ОБСЕ в Варшаве назвала Крым российским, наша делегация в полном составе покинула заседание. Однако, после консультаций с партнерами, делегация решила пока не прекращать работу в двухнедельном совещании", - говорится в сообщении.

Демарш Украины также позволил мобилизовать наших партнеров - с заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины выступили представители США, Канады, ряда стран ЕС включая Словакию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Швейцарии и Грузии.

Ранее УНН сообщал, что Украина рассмотрит возможность полностью покинуть совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в человеческом измерении.