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Дело Тищенко: нардеп не явился на заседание суда в Днепре, хотя и обещал

Дело Тищенко: нардеп не явился на заседание суда в Днепре, хотя и обещал

Киев  •  УНН

 • 6203 просмотра

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Нардеп Николай Тищенко не прибыл на судебное заседание в Днепре, хотя обещал появиться. Его и экс-полицейского Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы ветерана войны.

Народный депутат Николай Тищенко, несмотря на свое обещание, не явился сегодня на судебное заседание в Днепре. Об этом сообщил прокурор во время заседания, передает УНН.

Детали

По словам, прокурора Тищенко просил не применять к нему никаких мер принуждения.

"Есть определенные трудности в исполнении постановления. Обвиняемому Тищенко постановление было объявлено в субботу заблаговременно о необходимости явки, однако он пренебрег этим правом, хотя пообещал, что непосредственно сам явится на судебное заседание. Сообщил, что не нужно к нему применять никаких мер принуждения для обеспечения явки. Однако на судебное заседание не явился и не сообщил стороне обвинения, в частности, прокурору о причинах своей неявки в судебное заседание", - рассказал прокурор.

Дополнение

20 декабря сообщалось, что в Бабушкинском райсуде Днепра началось заседание по делу нардепа Николая Тищенко.

На заседании отмечалось, что 23 декабря Тищенко и экс-полицейский Богдан Писаренко обязаны явиться лично в Бабушкинский районный суд Днепра. 

Тищенко и бывшего полицейского Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи - ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения "Kraken".

Дело Тищенко передали в суд в декабре.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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