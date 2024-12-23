Дело Тищенко: нардеп не явился на заседание суда в Днепре, хотя и обещал
Киев • УНН
Нардеп Николай Тищенко не прибыл на судебное заседание в Днепре, хотя обещал появиться. Его и экс-полицейского Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы ветерана войны.
Народный депутат Николай Тищенко, несмотря на свое обещание, не явился сегодня на судебное заседание в Днепре. Об этом сообщил прокурор во время заседания, передает УНН.
Детали
По словам, прокурора Тищенко просил не применять к нему никаких мер принуждения.
"Есть определенные трудности в исполнении постановления. Обвиняемому Тищенко постановление было объявлено в субботу заблаговременно о необходимости явки, однако он пренебрег этим правом, хотя пообещал, что непосредственно сам явится на судебное заседание. Сообщил, что не нужно к нему применять никаких мер принуждения для обеспечения явки. Однако на судебное заседание не явился и не сообщил стороне обвинения, в частности, прокурору о причинах своей неявки в судебное заседание", - рассказал прокурор.
Дополнение
20 декабря сообщалось, что в Бабушкинском райсуде Днепра началось заседание по делу нардепа Николая Тищенко.
На заседании отмечалось, что 23 декабря Тищенко и экс-полицейский Богдан Писаренко обязаны явиться лично в Бабушкинский районный суд Днепра.
Тищенко и бывшего полицейского Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи - ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения "Kraken".
Дело Тищенко передали в суд в декабре.