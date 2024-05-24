"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
Киев • УНН
НАБУ подозревает бывшего министра Николая Сольского в незаконной помощи бойцам АТО приватизировать землю, которая якобы принадлежала Национальной аграрной академии наук, несмотря на решение Верховного суда о том, что эта земля не имела отношения к НААНУ.
НАБУ подозревает уже бывшего министра аграрной политики Николая Сольского в том, что он помог АТОвцам приватизировать землю, которая якобы принадлежала Национальной аграрной академии наук (НААН). Зато Верховный суд уже постановил, что эта земля не имела отношения к НААНУ. Для установления истины УНН спросил мнение Госгеокадастра.
В ответ на запрос в ведомстве объяснили, что право на пользование или владение землей всегда должно быть закреплено юридическими документами в соответствии с законодательством Украины. Право участников АТО/ООС приватизировать землю возникло с 2014 года. Претендовать они могли только на свободные участки. С тех пор и до 2022 года воинам и их семьям в целом было выделено 180 тысяч земельных участков, общей площадью почти 263 тысячи гектаров.
При этом, Сольскому инкриминируют то, что он "присвоил" для АТОвцев землю только в пределах 2,5 тысяч гектар. То есть, речь идет примерно о 10% земельных участков, выделенных в целом воинам АТО.
Главный и пока риторический вопрос, который не комментируют антикоррупционеры: почему до 2014 года государственные предприятия НААНУ, на стороне которых они выступают - так и не оформили эти земли юридически и официально.
Ведь на момент 2014 года указанные спорные земли были фактически свободными, что и дало возможность АТОвцам воспользоваться правом на их приватизацию.
В Госгеокадастре подтверждают, что согласно закону "О государственном земельном кадастре", право собственности или пользования земельными участками, которые возникли до 2004 года, считаются сформированными независимо от присвоения им кадастрового номера.
В случае если сведения об указанных земельных участках не внесены в Государственный реестр земель, их государственная регистрация осуществляется на основании технической документации по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) или комплексного плана пространственного развития территории территориальной общины, генерального плана населенного пункта, детального плана территории по заявлению их владельцев (пользователей земельного участка государственной или коммунальной собственности) или лица, подавшего заявление о признании наследства выморочным Внесение других изменений в сведения об этих земельных участках осуществляется после государственной регистрации земельных участков
То есть, наличие или отсутствие кадастрового номера на земельные участки не помешало бы НААН, если бы они имели на тот момент оформленную землю.
«Статьями 125, 126 Кодекса определено, в частности, что право собственности на земельный участок возникает с момента государственной регистрации этого права и оформляется в соответствии с Законом Украины „О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений“, - говорится в ответе Госгеокадастра.
Дополнительно
Правоохранители в ближайшее время планируют арестовать земельные участки более чем тысячи участников АТО в Сумской области, которые они законно получили на правах бесплатной приватизации. Такие планы озвучила прокурор САП Анастасия Андронова.
"Те (земли - ред.), которые были переданы в собственность участников АТО и других лиц - у нас, фактически, продолжалось досудебное расследование, и мы решили, что будет это целесообразнее делать, когда мы будем иметь более полные доказательства. Сейчас мы получили в марте текущего года ряд экспертиз, которые фактически приобщены к материалам ходатайства, которые обосновывают по нашему убеждению подозрение, и в ближайшее время будем и дальнейшие меры решать", - заявила представитель САП во время заседания Апелляционной палаты ВАКС по "делу Сольского".
На упомянутые земельные участки претендуют государственные предприятия Национальной академии аграрных наук Украины "Искра" и "Надежда". За годы Независимости эти ГП несколько раз реорганизовывались и меняли названия, и за все это время Акты права постоянного пользования землей так и не были оформлены, что четко доказано судами всех инстанций.
«При рассмотрении дела судами предыдущих инстанций было установлено отсутствие государственных актов на право постоянного пользования земельными участками как у ГП „Искра“, ГП „Надежда“ так и у предприятий, правопреемниками которых они являются.
Кроме того, судами установлено, что решение о предоставлении спорных земельных участков в постоянное пользование ГП «Искра» и ГП «Надежда», в порядке, установленном Земельным кодексом Украины, на момент обращения с иском в суд не принимались", - отмечается в постановлении коллегии судей Кассационного хозяйственного суда Верховного суда от 5 августа 2019 года.
Больше всего эта ситуация возмущает самих воинов АТО, большинство из которых сейчас находятся на фронте, защищая страну ценой собственной жизни. Они убеждают, что земли были оформлены законно. Сейчас они переданы в аренду, за которую воины получают средства. В ответ на угрозы НАБУ и САП арестовать их земли, отвечают: "пусть едут к нам на фронт".
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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