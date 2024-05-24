"Справа Сольського": в Держгеокадастрі прокоментували виділення землі АТОвцям

НАБУ підозрює вже колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського у тому, що він допоміг АТОвцям приватизувати землю, яка начебто належала Національній аграрній академії наук (НААН). Натомість Верховний суд вже постановив, що ця земля не мала відношення до НААНУ. Для встановлення істини УНН запитав думку Держгеокадастру.

У відповідь на запит у відомстві пояснили, що право на користування або володіння землею завжди має бути закріплено юридичними документами відповідно до законодавства України. Право учасників АТО/ООС приватизовувати землю виникло з 2014 року. Претендувати вони могли лише на вільні ділянки. Відтоді і до 2022 року воїнам і їх родинам загалом було виділено 180 тисяч земельних ділянок, загальною площею майже 263 тисячі гектарів.

При цьому, Сольському інкримінують те, що він "привласнив" для АТОвців землю лише в межах 2,5 тисяч гектар. Тобто, мова йде приблизно про 10% земельних ділянок, виділених загалом воїнам АТО.

Головне і допоки риторичне питання, яке не коментують антикорупціонери: чому до 2014 року державні підприємства НААНУ, на боці яких вони виступають - так і не оформили ці землі юридично і офіційно.

Адже, на момент 2014 року вказані спірні землі були фактично вільними, що і дало можливість АТОвцям скористатися правом на їх приватизацію.

У Держгеокадастрі підтверджують, що згідно з законом "Про державний земельний кадастр", право власності або користування земельними ділянками, які виникли до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.

У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності) або особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом, або органу місцевого самоврядування, що затвердив комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території. Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок - йдеться у відповіді відомства.

Тобто, наявність або відсутність кадастрового номера на земельні ділянки не стала б на заваді НААН, якби вони мали на той момент оформлену землю.

"Статтями 125, 126 Кодексу визначено, зокрема, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", - йдеться у відповіді Держгеокадастру.

Додатково

Правоохоронці найближчим часом планують арештувати земельні ділянки більш ніж тисячі учасників АТО в Сумській області, які вони у законний спосіб отримали на правах безоплатної приватизації. Такі плани озвучила прокурор САП Анастасія Андронова.

"Ті (землі – ред.), які були передані у власність учасників АТО та інших осіб – у нас, фактично, тривало досудове розслідування, і ми вирішили, що буде це доцільніше робити, коли ми будемо мати більш повні докази. Наразі ми отримали в березні поточного року низку експертиз, які фактично долучені до матеріалів клопотання, які обґрунтовують на наше переконання підозру, і найближчим часом будемо й подальші заходи вирішувати", - заявила представниця САП під час засідання Апеляційної палати ВАКС по "справі Сольського".

На згадані земельні ділянки претендують державні підприємства Національної академії аграрних наук України "Іскра" та "Надія". За роки Незалежності ці ДП декілька разів реорганізовувалися та змінювали назви, і за весь цей час Акти права постійного користування землею так і не були оформлені, що чітко доведено судами усіх інстанцій.

"Під час розгляду справи судами попередніх інстанцій було встановлено відсутність державних актів на право постійного користування земельними ділянками як у ДП "Іскра", ДП "Надія" так і у підприємств, правонаступниками яких вони є.

Крім того, судами встановлено, що рішення про надання спірних земельних ділянок в постійне користування ДП "Іскра" та ДП "Надія", в порядку встановленому Земельним кодексом України, на час звернення з позовом до суду не приймались", - зазначається в ухвалі колегії суддів Касаційного господарського суду Верховного суду від 5 серпня 2019 року.

Найбільше ця ситуація обурює самих воїнів АТО, більшість з яких зараз перебувають на фронті, захищаючи країну ціною власного життя. Вони переконують, що землі були оформлені законно. Наразі вони передані в оренду, за яку воїни отримують кошти. У відповідь на погрози НАБУ і САП арештувати їх землі, відповідають: "хай їдуть до нас на фронт".