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Дело о завладении госземлями под Киевом: из Германии экстрадирована подозреваемая Приходько

Киев • УНН

 • 1862 просмотра

Людмилу Приходько, подозреваемую в завладении землями на 2 млрд грн, экстрадировали из Германии. Ее подозревают в махинациях с 1200 га земли в Киевской области.

Дело о завладении госземлями под Киевом: из Германии экстрадирована подозреваемая Приходько

Из Германии экстрадирована экс-начальница ГУ Госгеокадастра в Киевской области Людмила Приходько, подозреваемая в деле о завладении государственными землями под Киевом стоимостью почти 2 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о бывшей начальнице ГУ Госгеокадастра в Киевской области Людмиле Приходько.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора добились экстрадиции в Украину бывшей начальницы ГУ Госгеокадастра в Киевской области, подозреваемой в деле о завладении землей, а именно почти 920 га в г. Фастове и около 284 га ГП "Пуща-Водица" вблизи г. Киева, общей стоимостью более 1,8 млрд грн 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что экстрадиция проходила в сотрудничестве с компетентными органами Германии и Польши.

Указанная подозреваемая находилась в международном розыске с 5 марта 2024 года. В марте 2025 года ее задержали на территории Германии. Передача подозреваемой сотрудникам НАБУ состоялась на международном автомобильном пункте пропуска "Краковец-Корчова" 

- информирует САП.

Отмечается, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и применила к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога. В случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Дополнение

15 августа 2023 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 5 лицам – участникам организованной группы, которая завладела земельными участками площадью более 1 200 га в Киевской области. Их действия привели к причинению более 1,8 млрд грн убытков государству.

Среди подозреваемых:

·       бывший заместитель руководителя ГП "Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" — организатор схемы;

·       двое бывших должностных лиц ГУ Госгеокадастра в Киевской области – исполнители преступления (один из них – сейчас руководитель одного из ЦОИВ);

·       два физических лица, связанные с бывшим руководством Госгеокадастра – пособники преступления.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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