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Справа щодо заволодіння держземлями під Києвом: з Німеччини екстрадовано підозрювану Приходько

Київ • УНН

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Людмилу Приходько, підозрювану у заволодінні землями на 2 млрд грн, екстрадовано з Німеччини. Її підозрюють у махінаціях з 1200 га землі у Київській області.

Справа щодо заволодіння держземлями під Києвом: з Німеччини екстрадовано підозрювану Приходько

З Німеччини екстрадовано ексначальницю ГУ Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько, підозрювану у справі щодо заволодіння державними землями під Києвом вартістю майже 2 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланянм на САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про колишню начальницю ГУ Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України колишньої начальниці ГУ Держгеокадастру в Київській області, підозрюваної у справі щодо заволодіння землею, а саме майже 920 га в м. Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу м. Києва, загальною вартістю понад 1,8 млрд грн 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що екстрадиція відбувалась у співпраці з компетентними органами Німеччина та Польщі.

Зазначена підозрювана перебувала в міжнародному розшуку з 5 березня 2024 року. У березні 2025 року її затримали на території Німеччини. Передача підозрюваної співробітникам НАБУ відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець-Корчова" 

- інформує САП.

Зазначається, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави. У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Доповнення

15 серпня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 особам – учасникам організованої групи, яка заволоділа земельними ділянками площею понад 1 200 га на Київщині. Їх дії призвели до заподіяння понад 1,8 млрд грн збитків державі.

Серед підозрюваних:

·       колишній заступник керівника ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" — організатор схеми;

·       двоє колишніх посадовців ГУ Держгеокадастру в Київській області – виконавці злочину (один із них – наразі керівник одного з ЦОВВ);

·       дві фізичні особи, пов’язані із колишнім керівництвом Держгеокадастру – пособники злочину.

Заволодіння понад 13,8 млрд грн ПАТ "Укрнафта": справу скеровано до суду25.03.25, 17:51 • 28895 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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