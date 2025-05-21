Справа щодо заволодіння держземлями під Києвом: з Німеччини екстрадовано підозрювану Приходько

З Німеччини екстрадовано ексначальницю ГУ Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько, підозрювану у справі щодо заволодіння державними землями під Києвом вартістю майже 2 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланянм на САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про колишню начальницю ГУ Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України колишньої начальниці ГУ Держгеокадастру в Київській області, підозрюваної у справі щодо заволодіння землею, а саме майже 920 га в м. Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу м. Києва, загальною вартістю понад 1,8 млрд грн

Повідомляється, що екстрадиція відбувалась у співпраці з компетентними органами Німеччина та Польщі.

Зазначена підозрювана перебувала в міжнародному розшуку з 5 березня 2024 року. У березні 2025 року її затримали на території Німеччини. Передача підозрюваної співробітникам НАБУ відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець-Корчова"