Справа щодо заволодіння держземлями під Києвом: з Німеччини екстрадовано підозрювану Приходько
Київ • УНН
Людмилу Приходько, підозрювану у заволодінні землями на 2 млрд грн, екстрадовано з Німеччини. Її підозрюють у махінаціях з 1200 га землі у Київській області.
З Німеччини екстрадовано ексначальницю ГУ Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько, підозрювану у справі щодо заволодіння державними землями під Києвом вартістю майже 2 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланянм на САП.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова про колишню начальницю ГУ Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України колишньої начальниці ГУ Держгеокадастру в Київській області, підозрюваної у справі щодо заволодіння землею, а саме майже 920 га в м. Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу м. Києва, загальною вартістю понад 1,8 млрд грн
Повідомляється, що екстрадиція відбувалась у співпраці з компетентними органами Німеччина та Польщі.
Зазначена підозрювана перебувала в міжнародному розшуку з 5 березня 2024 року. У березні 2025 року її затримали на території Німеччини. Передача підозрюваної співробітникам НАБУ відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець-Корчова"
Зазначається, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави. У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.
Доповнення
15 серпня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 особам – учасникам організованої групи, яка заволоділа земельними ділянками площею понад 1 200 га на Київщині. Їх дії призвели до заподіяння понад 1,8 млрд грн збитків державі.
Серед підозрюваних:
· колишній заступник керівника ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" — організатор схеми;
· двоє колишніх посадовців ГУ Держгеокадастру в Київській області – виконавці злочину (один із них – наразі керівник одного з ЦОВВ);
· дві фізичні особи, пов’язані із колишнім керівництвом Держгеокадастру – пособники злочину.
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