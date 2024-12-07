Дело о беспорядках на акциях в Тбилиси: количество задержанных возросло до 28
Киев • УНН
МВД Грузии сообщило о 28 задержанных по делу о беспорядках на протестных акциях в Тбилиси. Среди задержанных - актер Андро Чичинадзе и комик Онисе Цхададзе, всего за 9 дней акций задержаны около 450 человек.
Количество задержанных по делу о беспорядках на протестных акциях в Тбилиси возросло до 28. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии, передает УНН.
Детали
Грузинская полиция задержала еще двух человек по обвинению в участии в групповом насилии.
По данным ведомства, в ходе акций на проспекте Руставели они "совершали насильственные действия в группе", сопротивлялись и не подчинялись законным требованиям полиции, бросали в их сторону различные предметы.
Как сообщают "Новости Грузия", среди ранее задержанных по делу о беспорядках популярный актер Андро Чичинадзе и стендап-комик Онисе Цхададзе. Часть обвиняемых задержали по итогам обысков в офисах политических партий и организаций гражданского общества. После рейдов МВД показало кадры изъятой пиротехники и пустых стеклянных бутылок с тряпками, которые были названы "коктейлями Молотова". Против некоторых фигурантов доказательствами проходят записи частных разговоров на акциях и "лайвов" в Facebook, где они рассуждают о возможных формах сопротивления.
Добавим
Число задержанных в административном порядке за девять дней масштабных акций достигает почти 450 человек.
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