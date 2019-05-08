Делегация Украины примет участие в ежегодных встречах ЕБРР в Сараево
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Делегация Министерства финансов начинает работу на ежегодных встречах и бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщила пресс-служба Министерства, передает УНН.
"Сегодня делегация Минфина начинает работу на ежегодных встречах и бизнес-форуме European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (Европейский банк реконструкции и развития - ред.), что в этом году проходят в столице Боснии и Герцеговины (Сараево - ред.)", - говорится в сообщении.
В Минфине отметили, что главная тема - Connecting Economies for Stronger Growth, то есть "Объединяя экономики ради роста". Мероприятие собирает чиновников правительств различных стран, ведущих руководителей финансовых структур, предпринимателей разных уровней, представителей общественных организаций, служа площадкой для обсуждения возможностей для инвестирования.
Планируется, что во время визита министр финансов Оксана Маркарова вместе с заместителем генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской Комиссии Катариной Матерновой и директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патрон будет участвовать в дискуссионной панели "Украина - продолжение курса перемен".
Кроме того, планируется, что делегация Минфина проведет ряд встреч с международными партнерами, в частности, с президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти, вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером, и.о. помощника министра финансов США по международным финансам и развитию Джеффри Окамото.
Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова примет участие в Конференции G-20.
Ранее УНН сообщал, что ЕБРР планирует увеличить объемы инвестиций в украинскую экономику в 2019 году вдвое - до 1 млрд долларов.