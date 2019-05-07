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Маркарова візьме участь у конференції G-20

Маркарова візьме участь у конференції G-20

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністр фінансів України Оксана Маркарова візьме участь у Конференції G-20. Про це повідомив Урядовий портал, передає УНН.

"Міністр фінансів України Оксана Маркарова 7 травня 2019 року візьме участь у Конференції високого рівня з питань фінансування міжнародного розвитку, яка пройде у Парижі за підтримки керівництва Великої двадцятки", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що цього разу ключовим питанням заходу буде проблема фінансової стійкості та необхідність балансу між фінансовими потребами країн та виваженим підходом до управління державним боргом.

"Цей захід об'єднає понад 60 світових фінансових лідерів: міністрів фінансів, голів центральних банків, керівників міжнародних фінансових установ та приватних інституцій, - які обговорюватимуть можливості та практики фінансування державних пріоритетів для сприяння економічному зростанню та досягненню цілей сталого розвитку без створення надмірного боргового навантаження на державні фінанси", - повідомив Урядовий портал.

Висновки Конференції будуть враховані при підготовці червневої зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G-20, а також у спільній роботі Міжнародного валютного фонду і Групи Світового банку щодо подолання вразливості боргів, додав портал.

Нагадаємо, Королівство Саудівська Аравія проведе 15-й щорічний саміт лідерів G20 21 і 22 листопада 2020 року в столиці країни, Ер-Ріяді.

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