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Маркарова примет участие в конференции G-20

Маркарова примет участие в конференции G-20

Киев  •  УНН

 • 12116 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Министр финансов Украины Оксана Маркарова примет участие в Конференции G-20. Об этом сообщил Правительственный портал, передает УНН.

"Министр финансов Украины Оксана Маркарова 7 мая 2019 года примет участие в Конференции высокого уровня по вопросам финансирования международного развития, которая пройдет в Париже при поддержке руководства Большой двадцатки", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на этот раз ключевым вопросом мероприятия будет проблема финансовой устойчивости и необходимость баланса между финансовыми потребностями стран и взвешенным подходом к управлению государственным долгом.

"Это мероприятие объединит более 60 мировых финансовых лидеров: министров финансов, председателей центральных банков, руководителей международных финансовых учреждений и частных институтов, - которые будут обсуждать возможности и практики финансирования государственных приоритетов для содействия экономическому росту и достижению целей устойчивого развития без создания чрезмерной долговой нагрузки на государственные финансы", - сообщил Правительственный портал.

Выводы Конференции будут учтены при подготовке июньской встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G-20, а также в совместной работе Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка по преодолению уязвимости долгов, добавил портал.

Напомним, Королевство Саудовская Аравия проведет 15-й ежегодный саммит лидеров G20 21 и 22 ноября 2020 года в столице страны, Эр-Рияде.

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