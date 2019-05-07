Маркарова примет участие в конференции G-20
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Министр финансов Украины Оксана Маркарова примет участие в Конференции G-20. Об этом сообщил Правительственный портал, передает УНН.
"Министр финансов Украины Оксана Маркарова 7 мая 2019 года примет участие в Конференции высокого уровня по вопросам финансирования международного развития, которая пройдет в Париже при поддержке руководства Большой двадцатки", - говорится в сообщении.
Отмечено, что на этот раз ключевым вопросом мероприятия будет проблема финансовой устойчивости и необходимость баланса между финансовыми потребностями стран и взвешенным подходом к управлению государственным долгом.
"Это мероприятие объединит более 60 мировых финансовых лидеров: министров финансов, председателей центральных банков, руководителей международных финансовых учреждений и частных институтов, - которые будут обсуждать возможности и практики финансирования государственных приоритетов для содействия экономическому росту и достижению целей устойчивого развития без создания чрезмерной долговой нагрузки на государственные финансы", - сообщил Правительственный портал.
Выводы Конференции будут учтены при подготовке июньской встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G-20, а также в совместной работе Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка по преодолению уязвимости долгов, добавил портал.
Напомним, Королевство Саудовская Аравия проведет 15-й ежегодный саммит лидеров G20 21 и 22 ноября 2020 года в столице страны, Эр-Рияде.