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Делегація України візьме участь у щорічних зустрічах ЄБРР у Сараєво

Делегація України візьме участь у щорічних зустрічах ЄБРР у Сараєво

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Делегація Міністерства фінансів починає роботу на щорічних зустрічах та бізнес-форумі Європейського банку реконструкції та розвитку. Про це повідомила прес-служба Міністерства, передає УНН.

"Сьогодні делегація Мінфіну починає роботу на щорічних зустрічах та бізнес-форумі European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (Європейський банк реконструкції та розвитку - ред.), що цього року проходять в столиці Боснії і Герцеговини (Сараєво - ред.)", - сказано у повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що головна тема - Connecting Economies for Stronger Growth, тобто "Об’єднуючи економіки заради зростання". Захід збирає високопосадовців урядів різних країн, провідних керівників фінансових структур, підприємців різних рівнів, представників громадських організацій, слугуючи майданчиком для обговорення можливостей для інвестування.

Планується, що під час візиту міністр фінансів Оксана Маркарова разом із заступником генерального директора Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів з розширення Європейської Комісії Катаріною Матерновою та директором ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне братиме участь у дискусійній панелі "Україна - продовження курсу змін".

Крім того, планується, що делегація Мінфіну проведе низку зустрічей із міжнародними партнерами, зокрема, з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, віце-президентом Світового банку по регіону Європи та центральної Азії Сірілом Мюллером, в.о. помічника міністра фінансів США з міжнародних фінансів та розвитку Джеффрі Окамото.

Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова візьме участь у Конференції G-20.

Раніше УНН повідомляв, що ЄБРР планує збільшити обсяги інвестицій в українську економіку в 2019 році вдвічі – до 1 млрд доларів.

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