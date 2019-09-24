Делегация Рады планирует вместе с Францией искать пути преодоления кризиса в ПАСЕ

"Делегация Верховной Рады Украины в ПАСЕ обращается к Франции, председательствующей в Комитете министров Совета Европы, с предложением инициировать консультации с участием президента Французской республики Эмануэля Макрона и всех заинтересованных сторон для широкого обсуждения путей возвращения доверия Совету Европы, а также нравственного кризиса СЕ, возникшего в результате добровольного и безосновательного отказа Комитета министров и Ассамблеи настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов Совета Европы", - отметили в пресс-службе.

При этом делегация сообщила, что будет также проводить консультации по этому вопросу с партнерами по Ассамблеи. Она также планирует обратиться к делегациям государств-членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий безусловного возвращения РФ в ПАСЕ и разработки эффективных механизмов ответственности государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права.

Напомним, делегация Верховной Рады Украины заявила, что не будет принимать участие в осенней части сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, таким образом реагируя на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюции.