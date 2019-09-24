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Делегація Ради планує разом із Францією шукати шляхи подолання кризи в ПАРЄ

Делегація Ради планує разом із Францією шукати шляхи подолання кризи в ПАРЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Делегація Верховної Ради планує разом із Францією шукати шляхи повернення довіри до Парламентської Асамблеї Ради Європи і подолання кризи Ради Європи через позицію відносно Росії. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України, передає УНН.

"Делегація Верховної Ради України в ПАРЄ звертається до Франції, що наразі головує в Комітеті міністрів Ради Європи, з пропозицією ініціювати консультації за участі президента Французької республіки Емануеля Макрона та усіх зацікавлених сторін для широкого обговорення шляхів повернення довіри до Ради Європи, а також моральної кризи РЄ, що виникла в результаті добровільної та безпідставної відмови Комітету міністрів та Асамблеї наполягати на дотриманні Росією принципів та стандартів Ради Європи", - зазначили в пресслужбі.

При цьому делегація повідомила, що буде також проводити консультації з цього питання з партнерами по Асамблеї. Вона також планує звернутися до делегацій держав-членів Ради Європи з закликом провести розширені консультації щодо наслідків безумовного повернення РФ до ПАРЄ та розробки ефективних механізмів відповідальності держав-порушниць статутних документів РЄ та норм міжнародного права.

Нагадаємо, делегація Верховної Ради України заявила, що не буде брати участь в осінній частині сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи, таким чином реагуючи на повернення Росії до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюції.

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