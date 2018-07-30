Делегация ОБСЕ не планирует посещать Крым

Ранее газета "Известия" сообщила, что БДИПЧ ОБСЕ обсуждает такую возможность, чтобы оценить ситуацию с нарушением прав человека на полуострове.



"Известия" вырвали фразу из контекста, чтобы сделать неправдивое заявление", - сказал Раймер.



"Мы сказали, что всегда готовы организовать визит для оценки ситуации с правами человека в этом регионе, но только при условии приглашения властей Украины", - подчеркнул он.

"Мы не готовим никакую миссию сейчас и не меняли свою позицию", - добавил Раймер.



Ранее наблюдатели БДИПЧ неоднократно заявляли об отказе посетить временно оккупированный Крым для участия в наблюдении за парламентскими и президентскими выборами.



Напомним, делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова приехать в оккупированный Крым для оценки ситуации с правами человека в республике.