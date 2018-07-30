Делегация ОБСЕ не планирует посещать Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не рассматривает возможность отправки делегации в оккупированный Крым. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь организации Томас Раймер, передает УНН.
Ранее газета "Известия" сообщила, что БДИПЧ ОБСЕ обсуждает такую возможность, чтобы оценить ситуацию с нарушением прав человека на полуострове.
"Известия" вырвали фразу из контекста, чтобы сделать неправдивое заявление", - сказал Раймер.
"Мы сказали, что всегда готовы организовать визит для оценки ситуации с правами человека в этом регионе, но только при условии приглашения властей Украины", - подчеркнул он.
"Мы не готовим никакую миссию сейчас и не меняли свою позицию", - добавил Раймер.
Ранее наблюдатели БДИПЧ неоднократно заявляли об отказе посетить временно оккупированный Крым для участия в наблюдении за парламентскими и президентскими выборами.
Напомним, делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова приехать в оккупированный Крым для оценки ситуации с правами человека в республике.