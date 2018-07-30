Делегація ОБСЄ не планує відвідувати Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ не розглядає можливість відправки делегації в окупований Крим. Про це ТАСС повідомив в понеділок прес-секретар організації Томас Раймер, передає УНН.
Раніше газета "Известия" повідомила, що БДІПЛ ОБСЄ обговорює таку можливість, щоб оцінити ситуацію з порушенням прав людини на півострові.
"Известия" вирвали фразу з контексту, щоб зробити неправдиву заяву", - сказав Раймер.
"Ми сказали, що завжди готові організувати візит для оцінки ситуації з правами людини в цьому регіоні, але тільки за умови запрошення влади України", - підкреслив він.
"Ми не готуємо ніяку місію зараз і не змінювали свою позицію", - додав Раймер.
Раніше спостерігачі БДІПЛ неодноразово заявляли про відмову відвідати тимчасово окупований Крим для участі в спостереженні за парламентськими і президентськими виборами.
Нагадаємо, делегація Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) готова приїхати до окупованого Криму для оцінки ситуації з правами людини в республіці.