Делегация НАТО впервые прибыла в Украину после начала полномасштабного вторжения рф

Киев • УНН

 • 5226 просмотра

Адмирал Пьеро Вандье обсудил участие украинских военных в учениях НАТО в качестве Red Team. Стороны финализируют развертывание систем управления JATEC.

Делегация НАТО впервые прибыла в Украину после начала полномасштабного вторжения рф

В Украину впервые с момента полномасштабного российского вторжения прибыла делегация военного командования НАТО. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса, передает УНН.

Подробности

Делегацию возглавил адмирал Пьеро Вандье, Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации.

Говорили предметно о привлечении украинских военных к будущим учениям НАТО в роли условного противника (Red Team). Прошлогодний опыт участия наших подразделений показал союзникам новейшие методы ведения войны - в учебных сценариях украинские команды продемонстрировали существенное преимущество

 - сообщил Палиса.

Отдельно во время встречи было обсуждено будущее JATEC (Совместный центр НАТО-Украина).

Мы выходим на финальный этап развертывания украинских систем управления, развиваем аналитические способности и присоединяемся к масштабированию учебных программ. Сегодня Украина - это не только потребитель безопасности. Украина - это ее производитель

- резюмировал заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему сложнее взаимодействовать с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чем с главой кремля владимиром путиным, а также выразил большее доверие к российскому лидеру, чем к союзникам по НАТО.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина