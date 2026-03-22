Делегация НАТО впервые прибыла в Украину после начала полномасштабного вторжения рф
Киев • УНН
Адмирал Пьеро Вандье обсудил участие украинских военных в учениях НАТО в качестве Red Team. Стороны финализируют развертывание систем управления JATEC.
В Украину впервые с момента полномасштабного российского вторжения прибыла делегация военного командования НАТО. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса, передает УНН.
Делегацию возглавил адмирал Пьеро Вандье, Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации.
Говорили предметно о привлечении украинских военных к будущим учениям НАТО в роли условного противника (Red Team). Прошлогодний опыт участия наших подразделений показал союзникам новейшие методы ведения войны - в учебных сценариях украинские команды продемонстрировали существенное преимущество
Отдельно во время встречи было обсуждено будущее JATEC (Совместный центр НАТО-Украина).
Мы выходим на финальный этап развертывания украинских систем управления, развиваем аналитические способности и присоединяемся к масштабированию учебных программ. Сегодня Украина - это не только потребитель безопасности. Украина - это ее производитель
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему сложнее взаимодействовать с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чем с главой кремля владимиром путиным, а также выразил большее доверие к российскому лидеру, чем к союзникам по НАТО.