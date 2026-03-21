Трамп заявив, що довіряє путіну більше, ніж союзникам та розкритикував Зеленського
Дональд Трамп заявив про складність переговорів із Зеленським порівняно з путіним. Він назвав НАТО паперовим тигром і висловив більше довіри лідеру рф.
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому складніше взаємодіяти з Президентом України Володимиром Зеленським, ніж із главою кремля володимиром путіним, а також висловив більшу довіру до російського лідера, ніж до союзників по НАТО. Про це повідомляє MS Now, передає УНН.
Деталі
Як зазначила журналістка Стефані Рул, яка брала інтерв’ю, Трамп охарактеризував Зеленського як складного партнера для переговорів.
З ним дуже важко мати справу. З ним важче, ніж із путіним
Водночас, за її словами, американський президент продемонстрував більше довіри до путіна, ніж до будь-кого з європейських союзників США.
Трамп також висловив думку, що російський лідер наразі не відчуває загрози з боку Європи чи країн НАТО.
Окрім цього, президент США останнім часом неодноразово критикував Північноатлантичний альянс. Зокрема, він звинувачував союзників у недостатній підтримці США у протистоянні з Іраном.
У дописі в соцмережі Truth Social Трамп заявив, що НАТО без участі США є "паперовим тигром", а союзників назвав "боягузами".
