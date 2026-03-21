Трамп заявив, що довіряє путіну більше, ніж союзникам та розкритикував Зеленського

росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
08:53 • 12847 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 27903 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 47247 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 68162 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 41144 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 38727 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 32635 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 46046 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20464 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Популярнi новини
ISW: росія готує масштабний механізований наступ на Донецьку область21 березня, 03:58 • 9470 перегляди
Парламент Молдови засудив рф за екологічну катастрофу на річці Дністер21 березня, 05:14 • 6272 перегляди
Окупанти випустили понад 8000 дронів та сотні авіабомб за добу - ГенштабPhoto21 березня, 06:35 • 7118 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 13893 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору09:28 • 10202 перегляди
Публікації
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору09:28 • 10344 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 14042 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 68160 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 46046 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 44554 перегляди
Трамп заявив, що довіряє путіну більше, ніж союзникам та розкритикував Зеленського

Київ • УНН

 • 1234 перегляди

Дональд Трамп заявив про складність переговорів із Зеленським порівняно з путіним. Він назвав НАТО паперовим тигром і висловив більше довіри лідеру рф.

Трамп заявив, що довіряє путіну більше, ніж союзникам та розкритикував Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому складніше взаємодіяти з Президентом України Володимиром Зеленським, ніж із главою кремля володимиром путіним, а також висловив більшу довіру до російського лідера, ніж до союзників по НАТО. Про це повідомляє MS Now, передає УНН.

Деталі

Як зазначила журналістка Стефані Рул, яка брала інтерв’ю, Трамп охарактеризував Зеленського як складного партнера для переговорів.

З ним дуже важко мати справу. З ним важче, ніж із путіним

- передала слова Трампа журналістка.

Водночас, за її словами, американський президент продемонстрував більше довіри до путіна, ніж до будь-кого з європейських союзників США.

Трамп також висловив думку, що російський лідер наразі не відчуває загрози з боку Європи чи країн НАТО.

Окрім цього, президент США останнім часом неодноразово критикував Північноатлантичний альянс. Зокрема, він звинувачував союзників у недостатній підтримці США у протистоянні з Іраном.

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп заявив, що НАТО без участі США є "паперовим тигром", а союзників назвав "боягузами".

"Згортання величезних військових зусиль": Трамп оголосив про ймовірне виведення військ з Ірану21.03.26, 05:22 • 12570 переглядiв

Андрій Тимощенков

