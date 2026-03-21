Трамп заявил, что доверяет путину больше, чем союзникам, и раскритиковал Зеленского
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о сложности переговоров с Зеленским по сравнению с путиным. Он назвал НАТО бумажным тигром и выразил больше доверия лидеру рф.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему сложнее взаимодействовать с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чем с главой кремля владимиром путиным, а также выразил большее доверие к российскому лидеру, чем к союзникам по НАТО. Об этом сообщает MS Now, передает УНН.
Детали
Как отметила журналистка Стефани Рул, бравшая интервью, Трамп охарактеризовал Зеленского как сложного партнера для переговоров.
С ним очень трудно иметь дело. С ним труднее, чем с путиным
В то же время, по ее словам, американский президент продемонстрировал больше доверия к путину, чем к любому из европейских союзников США.
Трамп также выразил мнение, что российский лидер пока не чувствует угрозы со стороны Европы или стран НАТО.
Кроме этого, президент США в последнее время неоднократно критиковал Североатлантический альянс. В частности, он обвинял союзников в недостаточной поддержке США в противостоянии с Ираном.
В сообщении в соцсети Truth Social Трамп заявил, что НАТО без участия США является "бумажным тигром", а союзников назвал "трусами".
"Сворачивание огромных военных усилий": Трамп объявил о вероятном выводе войск из Ирана21.03.26, 05:22 • 12439 просмотров