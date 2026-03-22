Делегація НАТО вперше прибула в Україну після початку повномасштабного вторгнення рф

Київ • УНН

 • 12419 перегляди

Адмірал П’єро Вандьє обговорив участь українських військових у навчаннях НАТО як Red Team. Сторони фіналізують розгортання систем управління JATEC.

В Україну вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення прибула делегація військового командування НАТО. Про це повідомив в Telegram заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса, передає УНН.

Деталі

Делегацію очолив адмірал П’єро Вандьє, Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації.

Говорили предметно про залучення українських військових до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника (Red Team). Минулорічний досвід участі наших підрозділів показав союзникам новітні методи ведення війни - у навчальних сценаріях українські команди продемонстрували суттєву перевагу

 - повідомив Паліса.

Окремо під час зустрічі було обговорено майбутнє JATEC (Спільний центр НАТО-Україна).

Ми виходимо на фінальний етап розгортання українських систем управління, розвиваємо аналітичні спроможності та долучаємося до масштабування навчальних програм. Сьогодні Україна - це не лише споживач безпеки. Україна - це її виробник

- резюмував заступник керівника Офісу Президента України.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому складніше взаємодіяти з Президентом України Володимиром Зеленським, ніж із главою кремля володимиром путіним, а також висловив більшу довіру до російського лідера, ніж до союзників по НАТО.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна