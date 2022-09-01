Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС - росСМИ

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"Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. В ее состав входят эксперты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции и других стран. Представителей Британии, США и россии нет", - говорится в сообщении, в частности, "Коммерсанта".

Добавим, Энергоатом пока не дает информации о приезде миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Ранее

Российские чиновники предполагали, что у группы ООН по наблюдению за атомной энергетикой будет всего один день, чтобы осмотреть АЭС, тогда как миссия готовится к более длительному пребыванию.

"Если мы сможем установить постоянное присутствие или более длительное присутствие, оно будет продлено. Но этот первый сегмент займет несколько дней", - говорил глава МАГАТЭ и делегации Рафаэль Гросси ранее.