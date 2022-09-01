Делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС - росЗМІ

Цитата

"Делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До її складу входять експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції та інших країн. Представників Британії, США та росії немає", - йдеться у повідомленні, зокрема, "Коммерсанта".

Додамо, Енергоатом наразі не дає інформації з приводу приїзду місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

Раніше

Російські чиновники припускали, що група ООН зі спостереження за атомною енергетикою матиме всього один день, щоб оглянути АЕС, тоді як місія готується до більш тривалого перебування.

"Якщо ми зможемо встановити постійну присутність або довшу присутність, її буде продовжено. Але цей перший сегмент займе кілька днів", - казав голова МАГАТЕ і делегації Рафаель Гроссі раніше.