Делегация из Катара прибыла в Иран для переговоров - СМИ
Киев • УНН
Катарские посредники прибыли в Тегеран после обмена ударами между США и Ираном. Стороны атаковали базы и объекты в районе Ормузского пролива.
Делегация из Катара, выступающего посредником, прибыла в иранскую столицу, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Катар поддерживает переговорные усилия между Вашингтоном и Тегераном.
Иранские СМИ сообщили, что катарская делегация обсудит последние события в конфликте.
Это произошло после того, как Дональд Трамп заявил, что Иран слишком долго тянул с заключением сделки и теперь «должен заплатить за это».
Тегеран заявил, что пересмотрит дипломатическое взаимодействие с Вашингтоном после ночных ответных ударов.
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США нанесли удары в районе Ормузского пролива после того, как обвинили Иран в уничтожении американского военного вертолета.
Иран ответил ракетными атаками и ударами беспилотников по американским базам в Иордании, Кувейте и Бахрейне.