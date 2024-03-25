"Роби своє с Kurator" для HoReCa: офицер восстановил кофейно-чайный клуб "TeaKava" в Ирпене после деоккупации
Киев • УНН
Ветеран Федор Калениченко и его жена Татьяна вновь открыли кофейню "TeaKava" в деоккупированном Ирпене, создав семейное пространство с детским уголком, кинопоказом, книгообменом, зоной для домашних животных и бесперебойным электроснабжением во время перебоев с электричеством.
Ветеран, офицер в отставке Федор Калениченко совместно с женой-волонтеркой возобновил работу собственного кофейно-чайного клуба "TeaKava" в деоккупированном Ирпене, передает УНН.
Детали
Федор - один из победителей конкурса бизнес-идей "Роби своє с Kurator" для HoReCa. С первых дней российской войны войны был артиллеристом на передовой. Из-за ранения в 2015 году уволился. Тогда состояние здоровья ограничило его возможности, но не обуздало мечту. В январе 2022 года они с женой Татьяной открыли в Ирпене особое место - клуб "TeaKava", где люди могли и почаевничать, и поработать, и провести свои культурные мероприятия. Но уже в феврале из-за оккупации россиянами владельцы закрыли заведение, раздав весь товар местным жителям. В те ужасные месяцы помещение сильно пострадало: обломками снарядов были искривлены двери, посечены стены, повреждено оборудование. Но в мае Федор и Татьяна снова открыли заведение. В первые месяцы работали в минус, но не останавливались: тогда кофе стал для травмированных горожан символом прежней жизни. У партнера проекта, БФ "МХП - Громаді", убеждены, что тот пример украинского сервиса, который создали Калениченко, поразил бы самых требовательных европейцев.
Ведь:
⁃ в клубе есть уголок для детей с конструкторами, играми, планшетами, где малыши могут играть;
⁃ семьи могут смотреть здесь украинские и иностранные фильмы с качественным дубляжом, причем благодаря наушникам этот процесс не мешает другим;
⁃ налажен буккроссинг: люди берут в клубной библиотеке книги, взамен оставляют свои;
⁃ пространство дружественное к животным: для четвероногих здесь всегда есть водичка и вкусности;
⁃ создана зона для мам с младенцами: столик-пеленатор и детский стул;
⁃ есть кнопка вызова бариста для родителей с детскими колясками и посетителей с инвалидностью;
⁃ даже во время отключений электроэнергии люди могут пить кофе и бесперебойно работать в зале 12 часов благодаря модернизированной системе электрообеспечения..
"Все не опишешь. Здесь есть Душа. Наша команда рада, что мы помогли восстановить безопасность и масштабироваться этому проекту: благодаря грантовым средствам семья Калениченко заменила входные двери и приобрела коктейльную машину", - говорят в благотворительном фонде.
Добавим, что конкурс бизнес-идей "Роби своє с Kurator" для HoReCa стартовал в начале осени 2023 года. Он основан для поддержки бизнеса, который пострадал во время войны или который развивают военные. Организаторы - Благотворительный фонд "МХП - Громаді" и бренд Kurator. Предприниматели-ветераны, внутренне перемещенные лица и бизнесы, пострадавшие от российской агрессии подали заявки на финансирование своих проектов в области питания благодаря конкурсу бизнес-идей "Роби своє с Kurator".
Среди 86 заявок со всей Украины организаторы выбрали 10 победителей, каждый из которых получил до 100 тысяч гривен на развитие собственного дела. Среди лучших идей - уникальные и оригинальные заведения общественного питания, семейные кафе, мобильные кофейни и даже мини-отель на базе ресторана. Новые, восстановленные или релоцированные бизнесы победителей будут способствовать развитию громады и обеспечивать рабочие места.
Справочно
"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
KURATOR - бренд продуктовых решений для HoReCa-сообщества (заведения питания, гостиницы, кейтеринг), который развивает компания МХП. Имеет гибкий ассортимент под различные типы заведений, бизнес модели, квалификацию персонала и количество поваров. Под брендом KURATOR выпускается более 100 видов доработанной продукции, в частности курятина, говядина, различные кулинарные решения. Весь ассортимент создается с пониманием и соблюдением потребностей профессиональной кухни.
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"Роби своє с Kurator" для HoReCa: офицер восстановил кофейно-чайный клуб "TeaKava" в Ирпене после деоккупации
Ветеран Федор Калениченко и его жена Татьяна вновь открыли кофейню "TeaKava" в деоккупированном Ирпене, создав семейное пространство с детским уголком, кинопоказом, книгообменом, зоной для домашних животных и бесперебойным электроснабжением во время перебоев с электричеством.
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