"Роби своє": переселенка из Запорожья начала бизнес по производству натуральной косметики в Черкасской области

Победительница конкурса бизнес-идей "Роби своє" Елена Собко воплотила давнюю мечту: производство авторской натуральной косметики. Об этом рассказывает благотворительный фонд "МХП-Громаді", передает УНН.

Детали

Собко работала химиком на Запорожской АЭС в Энергодаре. Однако во время полномасштабной была вынуждена оставить любимый город и работу. Сейчас она с семьей живет в Каневе. Здесь женщина решилась на участие в конкурсе бизнес-идей "Роби своє" и воплощение давней мечты: производство авторской натуральной косметики.

"Я химик, поэтому надписи на коробочках с косметикой и бытовой химией не являются для меня абракадаброй. Я четко понимаю, что вредные синтетические заменители и наполнители, которые используются в промышленной косметике - это как "ядерная бомба" в красивой упаковке. Все эти парабены, силиконы, продукты нефтепереработки, красители, отдушки и консерванты проникают в организм, отравляя его изнутри.

Уже 6 лет я создаю натуральную косметику, чтобы иметь безопасную альтернативу для своей семьи и близких людей. И я на 100% довольна ею, и как женщина, и как мать 3 детей. А поскольку я вижу воочию ее эффективность, мне хочется превратить свое домашнее производство в масштабное, профессиональное и сертифицированное", - рассказала победительница.

Основным барьером на пути к реализации бизнеса было отсутствие финансирования, вспоминает Собко.

"Основным барьером, безусловно, было отсутствие финансирования. Бизнес в косметической сфере требует значительных инвестиций: от оборудованного пространства лаборатории до сертифицированных компонентов продукции и экологической упаковки. Но благодаря гранту от Фонда "МХП-Громаді" я смогла приобрести необходимое оборудование и начать производство", - уточняет она.

После победы в конкурсе бизнес Собко претерпел существенные изменения.

"Появился технолог. Увеличились объемы производства. Есть склад готовой продукции с соответствующими условиями. Налажена система контроля и качества, соблюдаются все правила техники безопасности. Активизировались онлайн-продажи", - уточняет победительница конкурса.

Сейчас Собко предлагает своим клиентам широкий ассортимент продукции.

"Он широкий - в большей степени благодаря тому, что я приобрела необходимые для производства стерилизатор, гомонегизатор, мешалку, водяную баню, пневматический дозатор. Только средств по уходу за кожей лица имею 10 видов: молочко для снятия макияжа, мицеллярная вода, гидрофильное масло, пенка для умывания, энзимная пудра, убтан, тоник, сыворотка, крем, маска. А еще - средства ухода за телом, волосами, минеральная косметика, средства гигиены, косметика для детей, бытовая химия", - рассказала она.

Также Собко рассказала, как в дальнейшем будет развивать свой бизнес.

"Я наблюдаю, что рост сознания людей обеспечивает спрос на мои продукты. Поэтому впереди - расширение ассортимента, создание новых рабочих мест, открытие офлайн-магазина. Но самая главная цель - получить сертификат качества на свою продукцию. И, наконец, гордиться, что этот крутой продукт создан в Украине", - подчеркнула она.

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Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.