"Роби своє"": благотворители поддержали сыроварню ветеранов, которые спасают животных с прифронтовых территорий

Ферма-сыроварня "Зеленый Гай", расположенная в одноименном селе в Днепровском районе Днепропетровской области, стала победителем конкурса бизнес-идей "Роби своє", который уже третий год подряд проводит Благотворительный Фонд "МХП-Громаді". Бизнес принадлежит супругам бывших военных Евгении Молчановой и Анатолию Пилипенко, которые познакомились в военном госпитале еще во времена АТО. О истории основания бизнеса, его роли в спасении людей и животных пишет УНН, со ссылкой на региональные СМИ.

Детали

Евгения и Анатолий основали ферму-сыроварню несколько лет назад. Сначала они приобрели небольшой земельный надел в селе Зеленый Гай, что находится в 40 километрах от Днепра. И обустроили там дом и сыроварню.

Модульную ферму возводили по канадской технологии, которая является примером благополучия для животных, поскольку они питаются по специальным технологиям и слушают классическую музыку, благодаря чему дают полезное для здоровья и очень вкусное молоко экстрасорта А2. Средняя жирность молока по стаду составляет 7-8%, некоторые коровы дают 11%, а не привычные 3,9-4,2%. Фактически - это сливки. Исключительно из собственного сырья производят здесь почти 60 видов непревзойденного сыра.

Сегодня "Зеленый Гай" - это не только ферма-сыроварня полного цикла. Это самый популярный в регионе центр зеленого туризма, а также образовательная база для фермеров и фермерок, социальных предпринимателей, ветеранов и ветеранок.

Кроме того, в 2022 году ферма Евгении и Анатолия стала островком спасения, а впоследствии реабилитационным центром для сотен животных, эвакуированных из зоны боевых действий и прифронтовых территорий. Здесь в разное время их находилось от 400 до 1200. Сейчас постоянно живут около 600, это лошади, коровы, мулы, козы.

Истории спасенных животных одновременно и вдохновляют, и шокируют. Так, к примеру, ослица Мамуля была спасена подразделением К2 из Северска. Во время обстрела погиб ее малыш, а сама она получила минно-взрывное ранение, ей ампутировали часть ноги. В "Зеленом Гаю" ей сделали несколько операций, а затем с помощью ветеринарных врачей из Украины, Австралии, США - впервые в Украине провели протезирование домашнего животного.

Пес Рей из Бахмута жил в городе-крепости вместе с хозяевами и не знал горя до полномасштабного вторжения. Но люди его бросили, когда эвакуировались. Сначала хозяева, а потом и соседи, на которых его оставляли. Рей получил контузию и практически не имел шансов выжить, но ему повезло - силами волонтеров собака оказалась в "Зеленом Гаю", где ее адаптировали к мирной жизни. Сейчас это абсолютно счастливое животное, о прежних травмах которого напоминает только бурная реакция на гром и взрывы, а также эпилепсия.

Настоящий герой войны - осел Хаймерс. Он служил в ВСУ на Донецком направлении, перевозил продукты и боеприпасы на позиции военных, где не могла пройти техника из-за постоянных обстрелов. Позже он оказался в Одессе и жил возле зернового терминала. Из-за усиления обстрелов Хаймерса эвакуировали в Днепропетровскую область. И произошло чудо. Вечером ослика вывезли, а уже ночью его вольер был разрушен взрывом. Сейчас ослик является любимцем всех гостей.

И теперь спасенные животные лечат людей. Анималотерапия, канистерапия (метод реабилитации с помощью специально обученных и отобранных собак - ред.), иппотерапия - эти все практики успешно применяются на ферме-сыроварне "Зеленый Гай" для реабилитации детей, военных и всех, кому нужна помощь и поддержка.

Несмотря на войну в государстве и сложную экономическую ситуацию, Благотворительный фонд "МХП-Громаді" вместе с нашим стратегическим партнером - ЧАО "Оріль-Лідер" - продолжает реализовывать проекты, которые помогают развивать и масштабировать малый и средний бизнес. Так, с гордостью и удовольствием мы вручили награду о победе в проекте конкурса бизнес-идей "Роби своє" владельцам фермы-сыроварни "Зеленый Гай". Этот бизнес не только фермерский, но и ветеранский. Проект Евгении Молчановой называется "Суперсила ферма. Повышение производительности". Победительнице БФ "МХП-Громаді" предоставил грант в размере до 100 тыс. грн на приобретение фронтального погрузчика, еще 112 тыс. грн приложили владельцы бизнеса - отметил руководитель группы социального развития БФ «МХП-Громаде» Александр Шпиль.

Он также добавил, что в 2024 году на конкурс бизнес-идей "Роби своє" было подано более 600 заявок из разных регионов Украины. Фонд выбрал 80 победителей, которым предоставил средства на софинансирование проектов.

"На собственном примере мы показываем, как крупный бизнес, как Благотворительный фонд приобщаются к активностям и поддерживают малый и средний бизнес в Украине. Мы не воспринимаем их как конкурентов, наоборот - помогаем, потому что так развиваем общины и поддерживаем экономику государства. Особенно важно то, что владельцы сыроварни Евгения и Анатолий не останавливаются на месте, а постоянно ищут возможности для развития и масштабируются. "Зеленый Гай" - является примером для подражания и образцом для многих украинских предпринимателей", - отметил директор ЧАО "Оріль-Ліде" Александр Сплодитель.

О развитии бизнеса и планах на будущее рассказала автор заявки Евгения Молчанова.

"Моя бизнес-идея заключается в механизации рабочих процессов на предприятии путем приобретения необходимого оборудования, в частности фронтального погрузчика. Его приобретение позволит нам снизить затраты времени на уборку загонов почти на 70%, а также сэкономить значительные средства. Так, час ручной работы по уборке стоит 90 грн, это около 140 тыс. грн в год только на загоны. С помощью погрузчика всю эту работу можно выполнить быстрее и значительно дешевле, тем более, что предприятие сейчас очень страдает от недостатка мужской физической силы, а для женщин уборка загонов - сверхтяжелая работа. Теперь же женщины и девушки могут транспортировать корма и убирать загоны, используя только панель управления на тракторе. Еще более 51 тыс. грн экономии планируется на обустройство территорий. И это только за первый год.

Кроме того, эта техника позволяет выполнять экстренные работы по водоснабжению, строительству, дорожные и т.д., быстро транспортировать скот в ветеринарную клинику в случае болезни, проводить благоустройство территорий. А в ближайшем будущем даст возможность диверсификации предприятия в направлении реализации удобрения для фермерских хозяйств", - комментирует она

Конкурс бизнес-идей "Роби своє" является инициативой благотворительного фонда "МХП-Громаді", которая направлена на то, чтобы подставить плечо поддержки малому и среднему бизнесу в Украине, который ежедневно сталкивается с негативными экономическими и социальными последствиями войны в Украине.

Добавим

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.