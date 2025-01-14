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"Роби своє": благодійники підтримали сироварню ветеранів, які рятують тварин з прифронтових територій

Київ • УНН

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Ферма-сироварня "Зелений Гай" перемогла в конкурсі "Роби своє" та отримала грант на придбання обладнання. Підприємство, засноване ветеранами, також рятує тварин з прифронтових територій та проводить анімалотерапію.

Ферма-сироварня "Зелений Гай", розташована в однойменному селі у Дніпровському районі, що у Дніпропетровській області, стала переможцем конкурсу бізнес-ідей "Роби своє", який вже третій рік поспіль проводить Благодійний Фонд "МХП-Громаді". Бізнес належить подружжю колишніх військових Євгенії Молчановій та Анатолію Пилипенку, які познайомилися у військовому госпіталі ще за часів АТО. Про історію заснування бізнесу, його роль в порятунку людей та тварин пише УНН, з посиланням на регіональні ЗМІ.

Деталі

Євгенія і Анатолій заснували ферму-сироварню кілька років тому. Спочатку вони придбали невеличкий земельний наділ у селі Зелений Гай, що знаходиться в 40 кілометрах від Дніпра. І облаштували там дім і сироварню.

Модульну ферму зводили за канадською технологією, яка є прикладом добробуту для тварин, оскільки вони харчуються за спеціальними технологіями і слухають класичну музику, завдяки чому дають корисне для здоров’я і надзвичайно смачне молоко екстраґатунку А2. Середня жирність молока по стаду становить 7-8%, деякі корови дають 11%, а не звичні 3,9-4,2%. Фактично – це вершки. Виключно з власної сировини виробляють тут майже 60 видів неперевершеного сиру.

Сьогодні "Зелений Гай" – це не лише ферма-сироварня повного циклу. Це найпопулярніший в регіоні осередок зеленого туризму, а також освітня база для фермерів та фермерок, соціальних підприємців, ветеранів та ветеранок.

Крім того, у 2022 році ферма Євгенії і Анатолія стала острівцем порятунку, а згодом реабілітаційним центром для сотень тварин, евакуюваних із зони бойових дій і прифронтових територій. Тут у різний час їх перебувало від 400 до 1200. Наразі постійно живуть близько 600, це коні, корови, мули, кози.

Історії врятованих тварин одночасно і надихають, і шокують. Так, до прикладу, віслючка Мамуля була врятована підрозділом К2 з Сіверська. Під час обстрілу загинув її малюк, а сама вона отримала мінно-вибухове поранення, їй ампутували частину ноги. У "Зеленому Гаю" їй зробили декілька операцій, а потім з допомогою ветеринарних лікарів з України, Австралії, США – вперше в Україні провели протезування свійської тварини.

Пес Рей з Бахмута жив у місті-фортеці разом з господарями і не знав горя до повномасштабного вторгнення. Та люди його кинули, коли евакуювалися. Спочатку господарі, а потім і сусіди, на яких його залишали. Рей отримав контузію і практично не мав шансів вижити, але йому пощастило – силами волонтерів собака опинився у "Зеленому Гаю", де його адаптували до мирного життя. Наразі це абсолютно щаслива тварина, про колишні травми якої нагадує лише бурхлива реакція на грім і вибухи, а також епілепсія.

Справжній герой війни – віслюк Хаймерс. Він служив у ЗСУ на Донецькому напрямку, перевозив продукти і боєприпаси на позиції військових, де не могла пройти техніка через постійні обстріли. Пізніше він опинився в Одесі й жив біля зернового терміналу. Через посилення обстрілів Хаймерса евакуювали на Дніпропетровщину. І сталося диво. Ввечері віслюка вивезли, а вже вночі його вольєр був зруйнований вибухом. Зараз віслючок є улюбленцем усіх гостей.

І тепер врятовані тварини лікують людей. Анімалотерапія, каністерапія (метод реабілітації за допомогою спеціально навчених і відібраних собак – ред.), іпотерапія – ці всі практики успішно застосовуються на фермі-сироварні "Зелений Гай" для реабілітації дітей, військових і всіх, кому потрібна допомога і підтримка.

Незважаючи на війну в державі та складну економічну ситуацію, Благодійний фонд "МХП-Громаді" разом з нашим стратегічним партнером – ПрАТ "Оріль-Лідер" – продовжує реалізувати проєкти, які допомагають розвивати і масштабувати малий і середній бізнес. Так, з гордістю і задоволенням ми вручили відзнаку про перемогу у проєкті конкурсу бізнес-ідей "Роби своє" власникам ферми-сироварні "Зелений Гай". Цей бізнес не тільки фермерський, а й ветеранський. Проєкт Євгенії Молчанової має назву "Суперсила ферма. Підвищення продуктивності". Переможниці БФ "МХП-Громаді" надав грант у розмірі до 100 тис. грн на придбання фронтального навантажувача, ще 112 тис. грн доклали власники бізнесу

– відзначив керівник групи соціального розвитку БФ «МХП-Громаді» Олександр Шпиль.

Він також додав, що у 2024 році на конкурс бізнес-ідей "Роби своє" було подано більше 600 заявок з різних регіонів України. Фонд обрав 80 переможців, яким надав кошти на співфінансування проєктів.

"На власному прикладі ми показуємо, як великий бізнес, як Благодійний фонд долучаються до активностей і підтримують малий і середній бізнес в Україні. Ми не сприймаємо їх як конкурентів, навпаки – допомагаємо, бо так розвиваємо громади і підтримуємо економіку держави. Особливо важливо те, що власники сироварні Євгенія і Анатолій не зупиняються на місці, а постійно шукають можливості для розвитку і масштабуються. "Зелений Гай" – є прикладом для наслідування і взірцем для багатьох українських підприємців", – наголосив директор ПрАТ "Оріль-Лідер" Олександр Сплодитель.

Про розвиток бізнесу та плани на майбутнє розповіла авторка заявки Євгенія Молчанова.

"Моя бізнес-ідея полягає у механізації робочих процесів на підприємстві шляхом придбання необхідного обладнання, зокрема фронтального навантажувача. Його придбання дозволить нам знизити витрати часу на прибирання загонів на майже 70%, а також зекономити значні кошти. Так, година ручної роботи з прибирання коштує 90 грн, це близько 140 тис. грн на рік тільки на загони. З допомогою навантажувача всю цю роботу можна виконати швидше і значно дешевше, тим більше, що підприємство зараз дуже потерпає від нестачі чоловічої фізичної сили, а для жінок прибирання загонів – надважка робота. Тепер же жінки і дівчата можуть транспортувати корми та прибирати загони, використовуючи тільки панель керування на тракторі. Ще понад 51 тис. грн економії планується на облаштування територій. І це тільки за перший рік.

Крім того, ця техніка дозволяє виконувати екстрені роботи з водопостачання, будівництва, дорожні тощо, швидко транспортувати худобу у ветеринарну клініку у випадку хвороби, проводити благоустрій територій. А в найближчому майбутньому дасть можливість диверсифікації підприємства у напрямку реалізації добрива для фермерських господарств", - коментує вона

Конкурс бізнес-ідей "Роби своє" є ініціативою благодійного фонду "МХП-Громаді", яка спрямована на те, щоб підставити плече підтримки малому й середньому бізнесу в Україні, який щодня стикається з негативними економічними і соціальними наслідками війни в Україні.

Додамо

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство

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