Несколько жилых домов взорвались в Канаде
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Как минимум один человек получил серьезные ранения в результате взрывов нескольких малоэтажных жилых домов в центре канадского города Миссиссога (провинция Онтарио), передает УНН со ссылкой на Globalnews.ca.
Известно, что звонок в полицию о происшествии поступил в 16:22 по местному времени (23:22 по киевскому во вторник).
Место происшествия оцеплено сотрудникам полиции. Здесь работают медики и спасатели. Сейчас устанавливаются люди, которые могли находится в эпицентре ЧС.
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Причины взрывов, которые по предварительным данным полностью уничтожили не менее двух домов, устанавливаются.
Справка: Миссиссога - один из крупнейших городов Канады. Находится недалеко от Торонто.