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15 марта, 19:03 • 115839 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168619 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139210 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131575 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113482 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105862 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101733 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136022 просмотра

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Несколько жилых домов взорвались в Канаде

Несколько жилых домов взорвались в Канаде

Киев • УНН

 • 14882 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Как минимум один человек получил серьезные ранения в результате взрывов нескольких малоэтажных жилых домов в центре канадского города Миссиссога (провинция Онтарио), передает УНН со ссылкой на Globalnews.ca.

Известно, что звонок в полицию о происшествии поступил в 16:22 по местному времени (23:22 по киевскому во вторник).

Место происшествия оцеплено сотрудникам полиции. Здесь работают медики и спасатели. Сейчас устанавливаются люди, которые могли находится в эпицентре ЧС.

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Причины взрывов, которые по предварительным данным полностью уничтожили не менее двух домов, устанавливаются.

Справка: Миссиссога - один из крупнейших городов Канады. Находится недалеко от Торонто.

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