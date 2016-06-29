Декілька житлових будинків вибухнули у Канаді
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Як мінімум одна людина отримала серйозні поранення в результаті вибухів кількох малоповерхових житлових будинків в центрі канадського міста Міссіссога (провінція Онтаріо), передає УНН з посиланням на Globalnews.ca.
Відомо, що дзвінок в поліцію про надзвичайну подію надійшов о 16:22 за місцевим часом (23:22 за київським у вівторок).
Місце події оточене співробітникам поліції. Тут працюють медики і рятувальники. Зараз встановлюються люди, які могли знаходиться в епіцентрі НС.
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Причини вибухів, які за попередніми даними повністю знищили не менше двох будинків, встановлюються.
Довідка УНН: Міссіссога — один з найбільших міст Канади. Знаходиться недалеко від Торонто.