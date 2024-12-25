Действия оккупационных властей Крыма могут привести к ухудшению ситуации после аварии в Керченском проливе - ЦПД

Власти рф вынуждены признать, что преуменьшали масштабы экологической катастрофы в результате аварии танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе.

Об этом заявили в Центр противодействия дезинформации, сообщает УНН.

Детали

Уровень чрезвычайной ситуации на Кубани повысили с муниципального до регионального. Также известно, что загрязнение добралось до крымского побережья, и существует угроза расширения зоны засорения нефтепродуктами на Азовское море

Но при этом, например, оккупационная администрация Крыма решила свозить мешки с загрязненным нефтепродуктами песком на территорию недостроенной Крымской АЭС в Щелкино.

Местные жители возмущены, поскольку хранение опасных токсичных отходов может существенно навредить окружающей среде этого курортного района.

Такое безответственное отношение к природе Крыма в очередной раз демонстрирует, что Россия не заинтересована в развитии и сохранении ценностей оккупированного полуострова. москва только использует полуостров как военную базу и инструмент реализации своих политических интересов