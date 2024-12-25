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Действия оккупационных властей Крыма могут привести к ухудшению ситуации после аварии в Керченском проливе - ЦПД

Действия оккупационных властей Крыма могут привести к ухудшению ситуации после аварии в Керченском проливе - ЦПД

Киев  •  УНН

 • 1851 просмотра

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Власти рф признали, что преуменьшали масштабы экологической катастрофы в Керченском проливе. Оккупационные власти Крыма решили свозить загрязненный нефтепродуктами песок на территорию недостроенной АЭС в Щелкино.

Власти рф вынуждены признать, что преуменьшали масштабы экологической катастрофы в результате аварии танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе.

Об этом заявили в Центр противодействия дезинформации, сообщает УНН.

Детали 

Уровень чрезвычайной ситуации на Кубани повысили с муниципального до регионального. Также известно, что загрязнение добралось до крымского побережья, и существует угроза расширения зоны засорения нефтепродуктами на Азовское море

- говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Но при этом, например, оккупационная администрация Крыма решила свозить мешки с загрязненным нефтепродуктами песком на территорию недостроенной Крымской АЭС в Щелкино.

Местные жители возмущены, поскольку хранение опасных токсичных отходов может существенно навредить окружающей среде этого курортного района.  

Такое безответственное отношение к природе Крыма в очередной раз демонстрирует, что Россия не заинтересована в развитии и сохранении ценностей оккупированного полуострова. москва только использует полуостров как военную базу и инструмент реализации своих политических интересов

- отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним,

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» вышли в море во время шторма, нарушив требования судоходства.

По словам спикера ВМС ВСУ, 50-летние суда игнорировали правила безопасности и систему идентификации.

Алина Волянская

Алина Волянская

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