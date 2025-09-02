"Действительно? Я этого не видел": Трамп отреагировал на слухи о своей смерти
Киев • УНН
Дональд Трамп опроверг слухи о своей смерти, заявив, что давал интервью и публиковал посты. Он отметил, что был очень активен в течение выходных.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не слышал слухов о своей смерти, как об этом ранее сообщалось в сети, отметив, что он давал "многочисленные интервью" и опубликовал несколько "довольно острых сообщений в своих социальных сетях". Об этом Трамп сказал во время выступления в Белом доме, передает УНН.
"Действительно? Я этого не видел", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о слухах о его смерти.
Трамп отметил, что несмотря на отсутствие публичных выступлений до вторника, он дал "многочисленные интервью" и опубликовал несколько "довольно острых сообщений в своих социальных сетях". Президент также сказал, что посетил "некоторых людей в своем гольф-клубе в Стерлинге, штат Вирджиния".
"Я был очень активным в течение выходных", - добавил Трамп.
Напомним
На днях пользователи соцсетей предполагали, что президент США Дональд Трамп умер. Ведь по меньшей мере три дня не выходил в прямой эфир, не публиковал сообщения в своей соцсети, а также в его расписании не было запланированных публичных выступлений.
Духовный советник президента США Дональда Трампа, американский пастор Марк Бернс сегодня, 2 сентября, написал короткое сообщение, в котором заявил, что молится за Трампа.