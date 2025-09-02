$41.370.05
2 сентября, 11:50 • 42621 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 71287 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 113224 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 128542 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 70313 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 133023 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 48520 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 86587 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53398 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108350 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
"Действительно? Я этого не видел": Трамп отреагировал на слухи о своей смерти

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Дональд Трамп опроверг слухи о своей смерти, заявив, что давал интервью и публиковал посты. Он отметил, что был очень активен в течение выходных.

"Действительно? Я этого не видел": Трамп отреагировал на слухи о своей смерти

Президент США Дональд Трамп заявил, что не слышал слухов о своей смерти, как об этом ранее сообщалось в сети, отметив, что он давал "многочисленные интервью" и опубликовал несколько "довольно острых сообщений в своих социальных сетях". Об этом Трамп сказал во время выступления в Белом доме, передает УНН.

"Действительно? Я этого не видел", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о слухах о его смерти.  

Трамп отметил, что несмотря на отсутствие публичных выступлений до вторника, он дал "многочисленные интервью" и опубликовал несколько "довольно острых сообщений в своих социальных сетях". Президент также сказал, что посетил "некоторых людей в своем гольф-клубе в Стерлинге, штат Вирджиния".

"Я был очень активным в течение выходных", - добавил Трамп.

Напомним

На днях пользователи соцсетей предполагали, что президент США Дональд Трамп умер. Ведь по меньшей мере три дня не выходил в прямой эфир, не публиковал сообщения в своей соцсети, а также в его расписании не было запланированных публичных выступлений.

Духовный советник президента США Дональда Трампа, американский пастор Марк Бернс сегодня, 2 сентября, написал короткое сообщение, в котором заявил, что молится за Трампа.

Павел Башинский

Политика
Фейковые новости
Белый дом
Дональд Трамп