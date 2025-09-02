$41.370.05
ukenru
2 вересня, 11:50 • 42516 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 71151 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 113115 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 128444 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 70262 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 132966 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 48492 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 86558 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53385 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108340 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
“Справді? Я цього не бачив”: Трамп відреагував на чутки про свою смерть

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Дональд Трамп спростував чутки про свою смерть, заявивши, що давав інтерв'ю та публікував дописи. Він зазначив, що був дуже активним протягом вихідних.

“Справді? Я цього не бачив”: Трамп відреагував на чутки про свою смерть

Президент США Дональд Трамп заявив, що не чув чуток про свою смерть, як про це раніше повідомлялося в мережі, зазначивши, що він давав "численні інтерв'ю" і опублікував кілька "досить гострих дописів у своїх соціальних мережах". Про це Трамп сказав під час виступу у Білому домі, передає УНН.

"Справді? Я цього не бачив", - сказав Трамп, відповідаючи на питання щодо чуток про його смерть. 

Трамп зазначив, що незважаючи на відсутність публічних виступів до вівторка, він дав "численні інтерв'ю" і опублікував кілька "досить гострих дописів у своїх соціальних мережах". Президент також сказав, що відвідав "деяких людей у своєму гольф-клубі в Стерлінгу, штат Вірджинія".

"Я був дуже активним протягом вихідних", - додав Трамп.

Нагадаємо

Днями користувачі соцмереж припускали, що президент США Дональд Трамп помер. Адже щонайменше три дні не виходив у прямий ефір, не публікував дописи у своїй соцмережі, а також у його розкладі не було запланованих публічних виступів.

Духовний радник президента США Дональда Трампа, американський пастор Марк Бернс сьогодні, 2 вересня, написав коротке повідомлення, в якому заявив, що молиться за Трампа.

Павло Башинський

Політика
Фейкові новини
Білий дім
Дональд Трамп