“Справді? Я цього не бачив”: Трамп відреагував на чутки про свою смерть
Київ • УНН
Дональд Трамп спростував чутки про свою смерть, заявивши, що давав інтерв'ю та публікував дописи. Він зазначив, що був дуже активним протягом вихідних.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не чув чуток про свою смерть, як про це раніше повідомлялося в мережі, зазначивши, що він давав "численні інтерв'ю" і опублікував кілька "досить гострих дописів у своїх соціальних мережах". Про це Трамп сказав під час виступу у Білому домі, передає УНН.
"Справді? Я цього не бачив", - сказав Трамп, відповідаючи на питання щодо чуток про його смерть.
Трамп зазначив, що незважаючи на відсутність публічних виступів до вівторка, він дав "численні інтерв'ю" і опублікував кілька "досить гострих дописів у своїх соціальних мережах". Президент також сказав, що відвідав "деяких людей у своєму гольф-клубі в Стерлінгу, штат Вірджинія".
"Я був дуже активним протягом вихідних", - додав Трамп.
Нагадаємо
Днями користувачі соцмереж припускали, що президент США Дональд Трамп помер. Адже щонайменше три дні не виходив у прямий ефір, не публікував дописи у своїй соцмережі, а також у його розкладі не було запланованих публічних виступів.
Духовний радник президента США Дональда Трампа, американський пастор Марк Бернс сьогодні, 2 вересня, написав коротке повідомлення, в якому заявив, що молиться за Трампа.