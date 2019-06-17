Дефлимпийская сборная Украины победила РФ в финале ЧЕ по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Национальная дефлимпийская сборная команда по волейболу (мужчины) завоевала звание чемпионов Европы, информирует УНН со ссылкой на НКСИУ.
В принципиальном противостоянии в финале - с командой России - золотая награда чемпионата Европы досталась "желто-голубым". Счет игры - 3:1.
Примечательно, что команда украинских девушек завоевала бронзовую награду.
Добавим также, чемпионат Европы по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха проходил в городе Кальяри.