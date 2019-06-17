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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дефлимпийская сборная Украины победила РФ в финале ЧЕ по волейболу

Киев • УНН

 • 18833 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Национальная дефлимпийская сборная команда по волейболу (мужчины) завоевала звание чемпионов Европы, информирует УНН со ссылкой на НКСИУ.

Дефлимпийская сборная Украины победила РФ в финале ЧЕ по волейболу

В принципиальном противостоянии в финале - с командой России - золотая награда чемпионата Европы досталась "желто-голубым". Счет игры - 3:1.

Примечательно, что команда украинских девушек завоевала бронзовую награду.

Добавим также, чемпионат Европы по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха проходил в городе Кальяри.

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