Дефлимпийская сборная Украины победила РФ в финале ЧЕ по волейболу

В принципиальном противостоянии в финале - с командой России - золотая награда чемпионата Европы досталась "желто-голубым". Счет игры - 3:1.

Примечательно, что команда украинских девушек завоевала бронзовую награду.

Добавим также, чемпионат Европы по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха проходил в городе Кальяри.