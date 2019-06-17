Дефлімпійська збірна України перемогла РФ у фіналі ЧЄ з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Національна дефлімпійська збірна команда з волейболу (чоловіки) виборола звання чемпіонів Європи, інформує УНН з посиланням на НКСІУ.
У принциповому протистоянні у фіналі - з командою Росії – золота нагорода чемпіонату Європи дісталася "жовто-блакитним". Рахунок гри - 3:1.
Примітно, що команда українських дівчат виборола бронзову нагороду.
Додамо також, чемпіонат Європи з волейболу серед спортсменів з порушенням слуху проходив у місті Кальярі.