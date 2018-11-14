Дефицит внешнеторгового баланса в январе-сентябре составил 3,45 млрд долларов

По данным ведомства, за девять месяцев этого года государство экспортировала товаров и услуг на 41,7 млрд долл., что на 9,3% больше, чем в прошлом году.



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При этом импорт составил за указанный период 45,16 млрд долл. США или на 15% больше в соответствии с прошлым годом.



Как сообщал УНН, дефицит внешнеторгового баланса в январе-сентябре 2017 составил 1,2 млрд долл. США в соответствии с профицитом в 606 700 000 долл. за аналогичный период прошлого года, но без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО.