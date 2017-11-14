Дефіцит зовнішньоторговельного балансу у січні-вересні становив 1,2 млрд дол. - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Дефіцит зовнішньоторгівельного балансу у січні-вересні 2017 року становив 1,2 млрд дол. США відповідно до профіциту у 606,7 млн дол. за аналогічний період минулого року, але без врахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення АТО, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
За інформацією Держстатистики, у січні-вересні цього року Україна експортувала на 38,079 млрд дол., що на 18,5% більше, ніж торік, а імпортувала на 39,284 млрд дол. США або на 24,6% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
Зокрема, за даними відомства, до країн ЄС за цей період було експортовано товарів та послуг на 14,436 млрд дол., а імпортовано на 16,640 млрд дол.
Як повідомляв УНН, зовнішньоторгівельний баланс України у першому кварталі становив 106,2 млн дол. проти 142,5 млн дол. дефіциту в аналогічному періоду 2016 року.