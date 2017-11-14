Дефицит внешнеторгового баланса в январе-сентябре составил 1,2 млрд долл. - Госстатистики

По информации Госстатистики, в январе-сентябре этого года Украина экспортировала на 38,079 млрд долл., что на 18,5% больше, чем в прошлом году, а импортировала на 39,284 млрд долл. США или на 24,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В частности, по данным ведомства, в страны ЕС за этот период было экспортировано товаров и услуг на 14,436 млрд долл., а импортировано на 16,640 млрд долл.

Как сообщал УНН, внешнеторговый баланс Украины в первом квартале составил 106,2 млн долл. против 142,5 млн долл. дефицита за аналогичный период 2016 года.