Дефіцит зовнішньоторговельного балансу у січні-вересні становив 3,45 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Протягом січня-вересня 2018 року дефіцит зовнішньоторговельного балансу України становив 3,45 млрд дол. проти 1,1 млрд дол. США аналогічного періоду минулого року, але без врахування непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, а також окупованих Криму та Севастополя. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України, передає УНН.
За даними відомства, за дев’ять місяців цього року держава експортувала товарів та послуг на 41,7 млрд дол., що на 9,3% більше, ніж торік.
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При цьому імпорт становив за вказаний період 45,16 млрд дол. США або на 15% більше відповідно до минулого року.
Як повідомляв УНН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу у січні-вересні 2017 року становив 1,2 млрд дол. США відповідно до профіциту у 606,7 млн дол. за аналогічний період минулого року, але без врахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення АТО.