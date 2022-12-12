Дефицит в энергосистеме сохраняется, есть вопросы по ТЭС - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, после российских атак невозможно в полной мере использовать мощности ТЭС, ситуация осложнена непогодой и обледенением проводов. При этом всем облэнерго доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к аварийным исключениям, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
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"По состоянию на утро 12 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. За прошедшую неделю энергосистема испытала три российских атаки – уже восьмая массированная ракетная атака в понедельник 5 декабря и две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на юге и востоке страны в выходные. Разрушения, которые нанес враг энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы", - сообщили в Укрэнерго.
Детали
По данным компании, "в Одесской области ситуация все еще сложна", возобновление электропитания потребителей продолжается.
Из-за сложности повреждений работы по Украине продолжаются дольше и осложняются плохой погодой (порошечный ветер с мокрым снегом), указали в Укрэнерго. "Но мы прилагаем максимум усилий по улучшению ситуации с энергоснабжением", - добавили в компании.
В настоящее время для обеспечения баланса в энергосистеме, как сообщается, каждому облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления. При превышении доказанных лимитов используются аварийные отключения.
Дополнение
Президент Зеленский сообщил, что Одесская область имеет больше всего отключений света среди всех регионов Украины.