Дефіцит в енергосистемі зберігається, є питання з ТЕС - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Україні зберігається дефіцит потужності в енергосистемі, після російських атак неможливо у повній мірі використовувати потужності ТЕС, ситуація ускладнена негодою та обледенінням проводів. При цьому до всіх обленерго доведео ліміти споживання, перевищення яких призводить до аварійних віключень, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Станом на ранок 12 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. За минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки – вже восьма масована ракетна атака у понеділок 5 грудня та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні. Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи", - повідомили в Укренерго.
Деталі
За даними компанії, "на Одещині ситуація все ще складна", відновлення живлення споживачів триває.
Через складність пошкоджень роботи по Україні тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом), вказали в Укренерго. "Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням", - додали в компанії.
Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі, як повідомляється, до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. При перевищенні доведених лімітів застосовуються аварійні відключення.
Доповнення
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