Дефицит мощностей хранения зерна к концу октября может составить от 10 до 15 млн тонн - Минагрополитики

ukru
13:44 • 38356 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 67319 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 59124 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 38148 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 64520 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 62206 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 102595 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 117988 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125794 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113068 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 53162 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 49050 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 52031 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 47969 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 33837 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 102600 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 104164 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 244581 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 274317 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 211077 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 47969 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 117991 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105020 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 122685 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125031 просмотра
Актуальное
Дефицит мощностей хранения зерна к концу октября может составить от 10 до 15 млн тонн - Минагрополитики

Дефицит мощностей хранения зерна к концу октября может составить от 10 до 15 млн тонн - Минагрополитики

Киев • УНН

 • 184954 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире информационного телемарафона рассказал, как планируют решать возможную проблему с хранением урожая зерновых, передает УНН.

Детали

Заместитель министра аграрной политики проинформировал о базовом прогнозе по урожаю зерновых культур.

"Мы надеемся примерно на 60 млн тонн зерновых и масличных культур вместе. Это где-то чуть больше половины того, что мы собрали в прошлом году", - сказал Дмитрасевич.

Заместитель министра аграрной политики отметил проблему хранения прогнозируемого объема урожая.

"Мы понимаем, что к концу осени проблема хранения может стоять очень остро. К началу полномасштабного российского вторжения в нашем распоряжении было складского хранения на 75 млн тонн. Те складские мощности, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, мы оцениваем в 10 млн тонн. Остальные были либо повреждены, либо уничтожены", - рассказал Дмитрасевич.

Он отметил, что ввиду того темпа экспорта зерновых, который в настоящее время достаточно проблематичен, учитывая блокировку морских портов, дефицит мощностей для хранения до конца октября может составлять от 10 до 15 млн тонн хранения. Поэтому если ситуация не изменится, выходом из ситуации станет в первую очередь временное хранение.

"Первая опция, так называемые "рукава" для хранения зерна. Это очень длинные полиэтиленовые мешки из специального материала, в которые помещается до 200 тыс тонн зерна и которые можно хранить прямо на полях. Они известны для наших аграриев, такими уж пользовались до войны", - сказал Дмитрасевич.

Он добавил, что вторая опция хранения зерновых – это технология, которая широко используется в Канаде и США.

"Так называемые временные синусы или зерновые кольца. Это большое металлическое кольцо, которое монтируется на любой площадке, на поверхность настилается специальный материал, не пропускающий влагу. Сверху все закрывается специальным тентом, сохраняющим зерно от воздействия внешней среды. Такие временные синусы вмещают примерно по 5 тыс тонн", - пояснил Дмитрасевич.

Замминистра аграрной политики отметил, что большинство фермеров, понимая возможную проблему с хранением урожая, уже закупили "рукава" для хранения зерна.

"Сейчас мы работаем над вариантами вопроса льготного кредитования, под государственные гарантии, для того, чтобы такие технологии хранения были более доступны для аграриев. Кроме того, мы обратились за соответствующей помощью как к правительствам США, так и Канаде и Великобритании, а также в Европейский Союз. У нас уже есть определенные результаты и некоторая часть мощностей для хранения уже на пути в Украину", - отметил Дмитрасевич.

Напоследок Дмитрасевич сказал, что 38 млрд грн будут предоставлены украинскими банками аграриям.

Дополнение

По состоянию на 16 июня завершен посев яровых культур. Всего засеяно 95% площадей от прогнозируемых, что составляет 13,4 млн га.

По итогам посевной кампании 2022 года, самые большие изменения в структуре посевов касалиись пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы