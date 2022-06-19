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Дефіцит потужностей зберігання зерна до кінця жовтня може скласти від 10 до 15 млн тонн - Мінагрополітики

Дефіцит потужностей зберігання зерна до кінця жовтня може скласти від 10 до 15 млн тонн - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 184955 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі інформаційного телемарафону розповів, яким чином планують вирішувати можливу проблему зі зберіганням врожаю зернових, передає УНН.

Деталі

Заступник міністра аграрної політики поінформував щодо базового прогнозу по урожаю зернових культур.

"Ми сподіваємося приблизно на 60 млн тонн зернових і олійних культур разом. Це десь трохи більше, ніж половина того, що ми зібрали минулого року", - сказав Дмитрасевич.

Заступник міністра аграрної політики зауважив щодо проблеми зберігання прогнозованого об’єму урожаю.

"Ми розуміємо, що до кінця осені проблема зберігання може стояти дуже гостро. До початку повномасштабного російського вторгнення в нашому розпорядженні було складського зберігання на 75 млн тонн. Ті складські потужності, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, ми оцінюємо в 10 млн тонн. Решта були або пошкоджені, або знищені", - розповів Дмитрасевич.

Він зазначив, що зважаючи на той темп експорту зернових, який наразі є доволі проблематичним з огляду на блокування морських портів, дефіцит потужностей для зберігання до кінця жовтня може складати від 10 до 15 млн тонн зберігання. Тому, якщо ситуація не зміниться, виходом з ситуації стане в першу чергу тимчасове зберігання.

"Перша опція, так звані "рукави" для зберігання зерна. Це дуже довгі поліетиленові мішки зі спеціального матеріалу, в які поміщається до 200 тис тонн зерна та які можна зберігати прямо на полях. Вони відомі для наших аграріїв, такими вже користувалися до війни", - сказав Дмитрасевич.

Він додав, що друга опція зберігання зернових – це технологія, яка широко застосовується в Канаді та США.

"Так звані тимчасові синуса або зернові кільця. Це велике металеве кільце, яке монтується на будь-якій площадці, на поверхню настилається спеціальний матеріал, який не пропускає вологу. Зверху все закривається спеціальним тентом, який зберігає зерно від впливу зовнішнього середовища. Такі тимчасові синуса вміщують приблизно по 5 тис тонн",- пояснив Дмитрасевич.

Заступник міністра аграрної політики зазначив, що більшість фермерів, розуміючи можливу проблему зі зберіганням врожаю, вже закупили "рукави" для зберігання зерна.

"Зараз ми працюємо над варіантами питання пільгового кредитування, під державні гарантії, для того, щоб такі технології зберігання були більш доступними для аграріїв. Крім того, ми звернулися по відповідну допомогу як до урядів США, так і Канади та Великої Британії, а також до Європейського Союзу. Ми вже маємо певні результати і деяка частина потужностей для зберігання вже на шляху до України", - зазначив Дмитрасевич.

Наостанок Дмитрасевич сказав, що 38 мрлд грн будуть надані українськими банками аграріям.

Доповнення

Станом на 16 червня завершено сівбу ярих культур. Усього засіяно 95% площ від прогнозованих, що становить 13,4 млн га.

За підсумками посівної кампанії 2022 року, найбільша зміна в структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника і сої.

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