В Україні завершилася посівна і стартували жнива

Деталі

Станом на 16 червня завершено сівбу ярих культур. Усього засіяно 95% площ від прогнозованих, що становить 13,4 млн га.

"Аграрії України завершили роботи по посівній. Прогнозовані посіви основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складали 14 163,4 тис. га, що на 2 752,9 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га)", – ідеться у повідомленні.

За підсумками посівної кампанії 2022 року, найбільша зміна в структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника і сої.

Площа посівів ярої пшениці та сої залишилася на рівні попереднього року. Площі посівів під соняшник скоротилися у порівнянні з минулим роком, але несуттєво і зберегли високий показник у 4 млн 702 тис. га.

Відбулося скорочення посівів кукурудзи: цього року 4 млн 639 тис. проти 5 млн 500 тис. га торік.

За оперативними даними посіяно:

За інформацією Держстату, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,6 млн га, зокрема:

Крім того, посів озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 414 тис. га.

Додамо

На півдні України вже стартували жнива.

"У південних регіонах розпочинається збір нового врожаю озимого ячменю. Першими в Україні у жнивні літні поля вийшли аграрії Одещини. В Ізмаїльському районі стартував збір озимого ячменю. Перші обкоси на площі 7 тис. га при врожайності 21 ц/га, дали намолот 14,7 тис. тонн зерна нового врожаю", – ідеться у повідомленні.

Загалом до збирання у цьому році в Одеській області підлягає 1 млн 61 тис. га озимих зернових. Зокрема, 551 тис. га озимої пшениці, 244 тис. га озимого ячменю, 50 тис. га ярого ячменю та 190 тис. га ріпаку.

Відповідно до аналогічного періоду минулого року, жнива ще не розпочиналися.

Нагадаємо

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомляв, що урожай наступного року в Україні може скоротитися на 40%.